Naast nieuw contract verklapt Steven Berghuis nóg meer groot en heugelijk nieuws

zette vrijdag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax, maar er is nóg meer mooi nieuws (onderweg). De aanvallende middenvelder annex buitenspeler bevestigt in een interview met het clubkanaal dat zijn partner Nadine Bamberger en hij in verwachting zijn van hun derde kind. De twee hebben al twee dochters, maar krijgen er nu ook een zoontje bij.

Het zijn zowel sportief als privé mooie tijden voor Berghuis. De linkspoot stond in de eerste seizoenshelft weliswaar lang aan de kant met een blessure, maar is inmiddels alweer een paar maanden fit en was de laatste wedstrijden weer belangrijk voor zijn ploeg. Zo had hij onlangs nog een groot aandeel in de openingstreffer van Brian Brobbey in De Klassieker tegen Feyenoord en liet hij ook afgelopen donderdag in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League (0-2 winst) bij vlagen zijn klasse zien.

Een dag nadat Ajax een grote stap zette richting de achtste finales van de Europa League, pakte de club uit met de contractverlenging van Berghuis. Het hing de afgelopen maanden al nadrukkelijk in de lucht dat Ajax en Berghuis langer met elkaar door zouden gaan, maar vanwege het drukke speelschema liet de aankondiging wat langer op zich wachten. Vrijdagavond was het dan eindelijk zover. Berghuis is een gelukkig mens, niet alleen omdat hij nog twee jaar voor Ajax mag spelen. “Ik ben hier vandaag (vrijdag, red.) met mijn gezin natuurlijk. Het zijn gewoon mooie momenten, die koester je. Er is nog een derde familielid onderweg. Dit keer een jongetje. Ik kan dus wel zeggen dat dit de betere tijden zijn voor de familie Berghuis”, zo straalde de voetballer voor de camera’s van het clubkanaal.

Berghuis en zijn partner Bamberger hebben al twee dochters, genaamd Lizzy en Joy. De Ajacied droeg vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk nog een doelpunt op aan zijn kinderen. Berghuis’ linkerhand was ingetapet en op zijn pols stond de tekst J&L, met een smiley. De letters verwijzen naar zijn dochters Joy en Lizzy. Berghuis droeg onlangs, opnieuw in een thuiswedstrijd tegen RKC, andermaal een doelpunt op aan zijn dochter Joy. Na het benutte van een strafschop zocht hij de camera op, creëerde wat condensatie met zijn hete adem en schreef vervolgens ‘Joy’, die deze maand haar zesde verjaardag viert. Lizzy blies eind vorig jaar drie kaarsjes uit.

