2300 supporters van Ajax zingen één man toe na overwinning in Brussel

Jorthy Mokio maakte voor Ajax tijdens het Europa League-duel met Union Sint-Gillis (0-2 winst) een heerlijke avond door. De zestienjarige Belg scoorde en werd vanwege zijn goede spel door het meegereisde publiek toegezongen.

Mokio verving de geblesseerde Jordan Henderson op het middenveld van Ajax tijdens de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League. Normaal gesproken speelt de jonge Belg centraal achterin, maar op de ‘zes’-positie deed hij het op zijn zachtst gezegd niet onverdienstelijk. De jongeling schoot zelfs de 0-2 binnen. “Hij was de baas op het middenveld”, zei Youri Mulder achteraf in de uitzending van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Speler van Ajax krijgt voorwaardelijke celstraf van half jaar

Ook de meegereisde supporters waren vol lof en lieten dat na afloop van de wedstrijd blijken. Lentin Goodijk, journalist van Voetbal International, zette vanaf de perstribune het volgende op X: “Spelers en staf van Ajax bedanken de 2300 meegereisde fans, die ook uitblinken vanavond in Brussel. Zij zingen Jorthy Mokio nu massaal toe.”

Mokio maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van AA Gent naar Ajax. Hij speelde sindsdien zeventien wedstrijden voor Jong Ajax en speelde donderdagavond tegen Union zijn vijfde officiële wedstrijd voor Ajax 1, en zijn tweede in de basis.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax biedt vierjarig contract aan Dusan Tadic, die duidelijke wens uitspreekt'

Voor Dusan Tadic zou een meerjarig contract klaarliggen bij Ajax.