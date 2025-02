Het oogappeltje van Mislintat kwam niet naar Ajax, maar is donderdag in Nederland

Aanstaande donderdag om 21:00 staat voor FC Twente het de thuiswedstrijd in de tussenronde van de Europa League tegen FK Bodø/Glimt op het programma. De hoogste tijd om een blik te werpen op de Noorse tegenstander.

FK Bodø/Glimt (zie deze Youtube-video voor de uitspraak) komt uit de Noorse plaats Bodø, dat boven de poolcirkel ligt. Glimt is het Noorse woord voor ‘flits’. Voor wie zich afvroeg wat de ‘slash’ in de naam van de club daar doet: vroeger stond daar een koppelteken, dus Bodø-Glimt. Daarover ontstond dusdanig veel verwarring bij uitslagen, alsof Bodø tegen Glimt zou spelen, dat het koppelteken is vervangen door een schuine streep.

De weg naar de knock-outfase

Bodø/Glimt kwalificeerde zich als de Noorse kampioen voor dit seizoen van de Europa League na uitschakeling in de play-offs voor Champions League-voetbal. Rode Ster Belgrado bleek met 3-2 te sterk over twee wedstrijden.

Gedurende dit Europa League-seizoen kwamen de Noren een stuk beter voor de dag. Ze eindigden op de negende plek op doelsaldo achter Rangers FC, wat nét niet genoeg was voor directe plaatsing voor de achtste finale. De prestaties logen er niet om, want er werd verrassend gewonnen van FC Porto (3-2) SC Braga (1-2). Dit leidde tot gejuich in Nederland, omdat coëfficiënten-concurrent Portugal zo punten misliep.

Ook Besiktas (2-1) en Maccabi Tel Aviv (3-1) werden verslagen. Verder werd er gelijkgespeeld tegen Union Sint-Gillis (0-0) en OGC Nice (1-1) en verloren van Qarabag (1-2) en Manchester United (3-2).

Succestrainer Knutsen

Afgelopen december werd Bodø voor de vierde keer in de geschiedenis kampioen van Noorwegen. Al die vier kampioenschappen waren in de afgelopen jaren, onder huidig trainer Kjetil Knutsen. Die stond in de zomer van 2023 nog nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat bevestigde het contact met de Noorse succescoach.

Omdat het seizoen in Noorwegen ophoudt in de winter, speelde Bodø tussen de Europa League-wedstrijden door wat vriendschappelijke wedstrijden. Dat ging niet helemaal vlekkeloos; Fortuna Düsseldorf, Sparta Praag en Aalborg BK wisten allemaal te winnen.

Nederlandse tegenstanders

Het grootste Europese succes werd ook geboekt onder Knutsen. In 2022 bereikte Bodø/Glimt de kwartfinale van de Conference League, maar werd het uitgeschakeld door AS Roma (2-5 over twee wedstrijden). Onderweg versloeg de Noorse kampioen AZ in de achtste finale (4-3 over twee wedstrijden). Latere Nederlandse tegenstanders waren PSV in de Europa League-groepsfase van 2022 (1-1 in Eindhoven, 1-2 in eigen huis) en Ajax in de tussenronde van de Conference League van 2024. Ajax won weliswaar met 3-4 over twee wedstrijden, maar vooral de terugwedstrijd was zwaarbevochten. Na verlenging versloeg Ajax de Noren, die maar liefst 25 schoten losten, waarvan acht op doel. Nederlandse clubs zijn dus, gezien de geschiedenis, licht in het voordeel tegen Bodø/Glimt.

Belangrijke spelers

Een grote naam bij Bodø/Glimt is Jens Petter Hauge. De linksbuiten speelde na zijn eerste periode bij de club voor AC Milan, Eintracht Frankfurt en KAA Gent, maar is nu terug bij de club. Middenvelder Patrick Berg vertrok ook, speelde na een jaar bij RC Lens en is inmiddels weer belangrijk voor zijn team. De Deense spits, Kasper Høgh, werd clubtopscorer in het afgelopen seizoen, met twaalf doelpunten in de Eliteserien. Oud-AZ’er Hakon Evjen was dit seizoen in de Europa League opvallend met drie doelpunten.

