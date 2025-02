Gullit vertelt hoe in Italië gereageerd wordt op het ontslag van Priske bij Feyenoord

In Italië is met verbazing gereageerd op het feit dat Feyenoord maandag afscheid nam van trainer Brian Priske, zo vertelt Ruud Gullit als analist bij BeIn Sports. Aan de vooravond van de confrontatie tussen de Rotterdammers en zijn andere vroegere werkgever AC Milan legt Gullit uit waarom hij Feyenoord zeker een kans geeft tegen de Italiaanse grootmacht.

Voor Priske viel afgelopen maandag, na weken van speculatie over een ontslag, alsnog het doek. De Deen moet na zeven maanden, waarin Feyenoord Europees zeer aansprekende resultaten boekte maar in de Eredivisie van de ene teleurstelling in de andere sloop, het veld ruimen. Pascal Bosschaart zit woensdagavond als interim-trainer op de bank tegen AC Milan, terwijl Feyenoord druk doende is een definitieve opvolger voor Priske te vinden.

Met Priske op de bank won Feyenoord in de Champions League zowel van Benfica (1-3) als Bayern München (3-0), terwijl tussendoor ook nog eens sensationeel gelijk werd gespeeld tegen Manchester City (3-3 na een 3-0 achterstand). Om die reden wekte het nieuws uit Rotterdam-Zuid de nodige verbazing in Italië, zegt Gullit. "Daarom snappen ze daar niets van het ontslag van Priske, juist zo kort voor de wedstrijd. Als je de achtergronden niet kent, is het natuurlijk ook wel een gek moment, en in Europa heeft Priske het gewoon echt heel goed gedaan", citeert het Algemeen Dagblad uit de uitzending.

Hoewel AC Milan als favoriet begint aan het tweeluik met Feyenoord, vlakt Gullit de Nederlanders niet op voorhand uit. "Feyenoord heeft zeker een kans, sowieso in de eigen Kuip. Dat hebben ze dit seizoen al meerdere keren bewezen in Europa, in eigen stadion kunnen ze van iedere tegenstander winnen", aldus de Europees Kampioen van 1988. Gullit verwacht wel dat Feyenoord het moeilijk gaat krijgen met Santiago Giménez, die in De Kuip voor het eerst in de basis van de Rossoneri wordt verwacht: "Want dat is een oude wetmatigheid: voetballers scoren heel vaak tegen hun vorige club. Dat is iets ongrijpbaars, maar je kunt er haast donder op zeggen."

