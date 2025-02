Twijfels over Farioli bij Ajax, PSV op vingers getikt door FIFA - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax domineert het nieuws vandaag met een prima overwinning op Union Sint-Gillis, waarin het jonge talent Jorthy Mokio de show stal. Ondanks de goede resultaten zijn er binnen de club twijfels over de speelstijl van trainer Francesco Farioli. Ondertussen verlengt Steven Berghuis zijn contract bij Ajax, terwijl Feyenoord te maken heeft met blessures en PSV afgelopen najaar op de vingers is getikt door de UEFA.

© Imago

Ajax-talent Mokio maakt indruk in Europa League

Ajax zette een grote stap richting de achtste finales van de Europa League met een 0-2 overwinning op Union Sint-Gillis. De zestienjarige Jorthy Mokio speelde een hoofdrol met een schitterend doelpunt, wat hem lof opleverde van de media en technisch directeur Alex Kroes. Lees hier meer over Mokio's optreden.

© Imago/Realtimes

Twijfels over toekomst Farioli bij Ajax

Ondanks de goede resultaten van Ajax onder leiding van Francesco Farioli, zijn er binnen de club twijfels over zijn speelstijl. Critici vinden dat de speelwijze niet past bij de traditie van Ajax. Lees hier meer over de twijfels rondom Farioli.

© Imago

Ajax bevestigt contractverlenging Berghuis

Steven Berghuis heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2027. De aanvaller blijft daarmee langer verbonden aan de club, tot tevredenheid van technisch directeur Alex Kroes. Lees hier meer over de contractverlenging van Berghuis.

© Imago

Feyenoord kampt met blessures

Feyenoord moet het in de komende wedstrijden doen zonder enkele belangrijke spelers, waaronder In-Beom Hwang en Quinten Timber. De club hoopt dat de blessures niet te lang duren. Lees hier meer over de blessureproblemen bij Feyenoord.

© Imago/Realtimes

