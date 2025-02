Van der Gijp trekt trieste conclusie over Eredivisie: 'Bijna niet te geloven dat Koeman dat zegt!'

René van der Gijp trekt naar aanleiding van de wedstrijden die PSV en Ajax afgelopen weekend speelden een trieste conclusie over de Eredivisie. De analist kan dan ook 'bijna niet geloven' dat bondscoach Ronald Koeman tegen gezegd heeft dat hij het niveau van de competitie in Saudi-Arabië te laag vindt om hem nog op te roepen voor het Nederlands elftal.

PSV verspeelde zaterdagavond opnieuw punten in de competitie. In Eindhoven zette de veelbesproken Noa Lang de regerend landskampioen nog wel knap op voorsprong tegen Willem II, maar in de slotfase bepaalde Mickaël Tirpan de eindstand op 1-1. Ajax was een dag later, op een abominabel veld, met 0-2 te sterk voor Fortuna Sittard en nam daardoor de koppositie over van de rivaal uit Eindhoven, een positie die de Amsterdammers ruim 800 dagen niet meer hadden ingenomen in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp spreekt schande van 'enorme lul' bij Feyenoord

In de podcast KieftJansenEgmondGijp zegt Van der Gijp dat het met het niveau van de Nederlandse competitie bepaald niet overhoudt. "Als je naar PSV - Willem II en Fortuna Sittard - Ajax zit te kijken, kun je bijna niet geloven dat Ronald Koeman tegen Steven Bergwijn zegt dat hij de competitie in Saudi-Arabië niet serieus neemt. Want bij ons in de Eredivisie is het óók niks", stelt de vaste tafelgast van Vandaag Inside. "Omdat Feyenoord incidenteel een keer een spectaculaire overwinning op Bayern München of Benfica boekt, kun je zeggen dat het in Nederland wel iets voorstelt. Maar het stelt niets voor", aldus Van der Gijp.

LEES OOK: Opmerkelijke onthulling over Steven Bergwijn: 'Voorbeeld van een matig topsportklimaat'

Bergwijn verruilde Ajax afgelopen zomer voor Al-Ittihad, dat zo'n 21 miljoen euro aan Ajax overmaakte om de 35-voudig Oranje-international over te nemen. Koeman liet direct weten dat hij Bergwijn door diens stap naar het Midden-Oosten niet meer zou gaan oproepen. De speler had voorafgaand aan zijn transfer ook geen advies bij de bondscoach ingewonnen, zo zei Koeman: "Nee, ik denk dat hij wel had geweten wat ik had gezegd." In de zomer van 2024 werd Georginio Wijnaldum echter wél opgeroepen voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, ondanks het feit dat hij sinds 2023 onder contract staat bij Al-Ettifaq. ""Ik vind niet dat je de situatie van Bergwijn en Wijnaldum mag vergelijken. Wijnaldum ging ooit die kant op, omdat hij problemen had bij Paris Saint-Germain", praatte Koeman dat besluit goed. "Het was toen het enige land waar hij kon gaan voetballen tot aan januari en hij heeft een andere leeftijd", aldus de bondscoach.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez brengt negatief advies uit: 'Hij is niet van deze tijd, kan niet naar Ajax'

De 'meest technische speler' bij Fortuna Sittard - Ajax is volgens Kenneth Perez niet geschikt voor de Amsterdammers.