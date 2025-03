Voormalig publiekslieveling noemt Ajax ‘mooiste tijd’ uit zijn loopbaan

is zijn tijd bij Ajax nog altijd niet vergeten. Sterker nog, hij noemt zijn periode in Amsterdam zelfs de ‘mooiste tijd’ uit zijn loopbaan. Na vijf jaar bij Ajax kwam de aanvaller via Shakhtar Donetsk en Benfica afgelopen zomer bij Napoli terecht.

In de winter van 2017 versterkte Ajax zich met Neres, die voor iets meer dan zeventien miljoen euro overkwam van São Paulo. In zijn vijf jaar in Amsterdam ontpopte de Braziliaan zich tot een publiekslieveling. In januari 2022 vertrok hij voor zo’n twaalf miljoen euro naar Shakhtar Donetsk, maar door de Russische inval in Oekraïne kwam de aanvaller nooit voor die club in actie. Een halfjaar later vertrok hij naar Benfica, waar hij afgelopen zomer een transfer naar Napoli afdwong.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Arsenal stuurt scouts naar Amsterdam om sterkhouder Ajax te bekijken’

In gesprek met Corriere della Sera blikt Neres op zijn loopbaan tot dusver. Daarbij heeft de 28-jarige aanvaller mooie woorden over voor Ajax. “Ajax was het mooiste moment uit mijn loopbaan”, begint de Braziliaan. Toch ging het voor Neres niet allemaal voorspoedig, aangezien hij eind 2019 een flinke blessure opliep, die hem tot de zomer van 2020 aan de kant hield. “Geblesseerd raken na een buitengewoon jaar is vervelend en ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn.”

LEES OOK: Ten Hag benaderde Ajax-talent om naar Man United te komen

Neres dacht na zijn blessure wel weer zijn oude niveau aan te kunnen tikken. “Ik was er zeker van dat ik sterker terug zou komen, maar in werkelijkheid speelde ik na mijn terugkeer heel weinig”, geeft hij aan. In totaal speelde Neres 180 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 47 doelpunten maakte en 40 assists leverde.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Oliver Edvardsen en de Johan Cruijff ArenA blijken vooralsnog een goede match. De aanvaller moet even slikken als hij een indrukwekkende statistiek hoort. 🔗

👉 Ajax baalt er nog altijd van dat Jeppe Kjær de verwachtingen van de club niet kon waarmaken. "Ik was zó overtuigd van zijn kwaliteiten." 🔗

👉 Ajax-icoon Jan Vertonghen (37) heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst als voetballer. 🔗

👉 Frank de Boer, de oud-trainer van Ajax, komt met harde woorden over het veldspel onder Francesco Farioli. "Het is soms niet om aan te gluren." 🔗

👉 Samen met PSV strijdt Ajax om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗