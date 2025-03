Femke Halsema treft strenge maatregelen voor jubileumwedstrijd van Ajax

Het thuisduel met AZ staat weliswaar in het teken van het 125-jarig bestaan van de club, maar dit wil niet zeggen dat de supporters van Ajax alle ruimte krijgen om er hun eigen feestje van te maken. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, heeft de omgeving van de Johan Cruijff ArenA aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel is zondag tussen 12.00 en 20.00 uur van kracht en betekent dat de politie preventief kan fouilleren en controleren op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk.

Ajax leed donderdagavond weliswaar een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt en vloog daardoor hard uit de Europa League, maar de dagen die volgden stonden volop in het teken van het 125-jarig bestaan van de club. Donderdagavond lekte het jubileumshirt al uit en vrijdag lanceerde Ajax het speciale tenue voor de wedstrijd tegen AZ op de eigen kanalen. De formatie van coach Francesco Farioli hoopt zondagmiddag bovenal een volgende stap te zetten richting de landstitel. Doordat PSV zaterdagavond eenvoudig won van RKC Waalwijk is het verschil tussen de twee titelkandidaten momenteel vijf punten, maar bij winst op AZ vergroot Ajax dat weer tot acht punten.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdamse achterban gaat er in ieder geval een groot feest van maken. Eerder deze week kondigden de fanatieke supporters al aan dat er voorafgaand aan het duel met AZ een ‘Entrada’ wordt georganiseerd buiten het stadion. Hoewel er in het bericht, dat werd gedeeld door onder meer Ultras Amsterdam en F-Side, wordt geschreven dat ‘harde knalvuurwerk’ thuis moet worden gelaten, lijkt de gemeente Amsterdam er tóch op te rekenen dat er rondom de wedstrijd harde knallen te horen zullen zijn. Het Parool schreef zaterdagmiddag dat Halsema de omgeving van de Johan Cruijff ArenA heeft aangewezen als veiligheidsrisicogebied. “De maatregel is zondag tussen 12.00 en 20.00 uur van kracht. Dat laat de woordvoerder van Halsema zaterdag weten. Het veiligheidsrisicogebied geldt in het Arenagebied en de directe omgeving, inclusief de (metro)stations Strandvliet en Bijlmer/ArenA”, zo klinkt het.

LEES OOK: 'Dusan Tadic bereikt akkoord met Ajax en keert terug in Amsterdam'

Volgens Het Parool is de maatregel ingesteld naar aanleiding van ‘signalen’ die de Amsterdamse driehoek - burgemeester, Openbaar Ministerie en politie - heeft ontvangen in de aanloop naar de ontmoeting tussen Ajax en AZ. “Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van individuen of groepen met zwaar vuurwerk, wat een ernstige verstoring van de openbare orde kan veroorzaken. In het veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren en controleren op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk. Gezichtsbedekkende kleding is verboden. De maatregel is bedoeld om bij te dragen aan een veilig verloop van de wedstrijddag”, klinkt het.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli kiest tegen AZ voor tien andere namen

AZ won al twee keer van Ajax

De ontmoeting tussen Ajax en AZ begint zondag om 16.45 uur. De twee ploegen treffen elkaar voor de derde keer dit seizoen. Ajax heeft wat recht te zetten, want de voorgaande twee ontmoetingen resulteerden in een zege voor de Alkmaarders. Zij wonnen de eerste competitiewedstrijd begin december met 2-1 en medio januari waren ze ook in de achtste finales van de KNVB-beker te sterk voor hun rivaal uit Noord-Holland (2-0). De formatie van coach Maarten Martens zal zich tevens willen herstellen van de uitschakeling in de Europa League. Na de 1-0 winst in de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur ging het afgelopen donderdag in de return mis voor AZ: 3-1. Daardoor is de huidige nummer zes van de Eredivisie evenals Ajax uitgespeeld in Europa.

Aanstaande zondag 16 maart spelen we de belangrijke wedstrijd tegen AZ, waarbij we alvast het 125-jarig jubileum gaan inluiden. Dat betekent dat we vroeg beginnen, buiten het stadion, met een ouderwetse Entrada.



In de afgelopen jaren hebben we prachtige Entrada’s meegemaakt op… pic.twitter.com/0nyqwzBHvd — F-SIDE (@FSideNL) March 12, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tientallen Ajax-fans zetten geschenk ter ere van 125-jarig bestaan direct op Marktplaats

Leden van de Supportersvereniging Ajax kregen ter ere van het 125-jarig bestaan van hun favoriete club een bijzonder geschenk.