Farioli geeft kijkje in de kleedkamer: deze speler nam het woord vóór PSV - Ajax

heeft een speech gegeven, voorafgaand aan PSV - Ajax. Dat onthult Francesco Farioli op de persconferentie na afloop van de 0-2 overwinning. Het was voor Pasveer ‘het juiste moment’ om juist voor de wedstrijd tegen zijn oude ploeg een toespraak te houden.

Ajax won met 0-2 in het Philips Stadion dankzij doelpuntenmakers Davy Klaassen en Bertrand Traoré. Met de overwinning is het gat tussen de ploegen van Farioli en Peter Bosz vergroot naar negen punten. Ajax nam dus een voorschot op de landstitel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Francesco Farioli: 'Als je een headline wil, zal ik je deze uitspraak geven'

Lentin Goodijk, journalist van Voetbal International, vraagt Farioli of er iemand gespeecht heeft voor de wedstrijd. “Ja, vandaag was het Remko”, antwoordt de hoofdtrainer van Ajax. Farioli denkt even na, maar kan niet te veel kwijt over de inhoud. “Het was goed, zeker weten.”

“Ik heb Remko al een paar keer gevraagd om te speechen, maar hij zei telkens: ‘Ik moet wachten op het juiste moment.’ Vandaag ging ik naar hem toe, we keken elkaar aan zonder iets te zeggen wisten: vandaag is de dag.”

Het is gebruikelijk voor Farioli om zijn (ervaren) spelers een toespraak te laten houden. Steven Berghuis deed het al voor De Klassieker tegen Feyenoord in De Kuip en Wout Weghorst nam het woord voor de uitwedstrijd tegen Almere City.

