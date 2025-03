Kenneth Perez schrikt tijdens de warming-up van Ajax en trekt aan de bel: 'Dat is best wel shocking'

Kenneth Perez is zondagmiddag voorafgaand aan de ontmoeting tussen PSV en Ajax geschrokken van de warming-up van . De spelers van Ajax krijgen tegen het einde van de voorbereiding altijd nog even de kans om een paar keer op doel te schieten en Perez zag Brobbey dat vanaf dichtbij doen, maar was totaal niet onder de indruk van de pogingen van de aanvaller. Het was zelfs zó erg, dat Perez zich afvraagt of Brobbey wel een ‘aanvalstrainer’ heeft bij zijn club.

Brobbey was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. De spits was goed op schot in de Eredivisie en speelde zich daarmee in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Tijdens dat toernooi kwam hij echter enkel in de laatste minuten van de verloren halve finale tegen Engeland binnen de lijnen. Brobbey meldde zich na het EK pas later in Amsterdam, waardoor Francesco Farioli geen risico’s nam. Farioli deed het in eerste instantie rustig aan met Brobbey, die ondanks de aanwezigheid van Wout Weghorst in de meeste wedstrijden de spits was.

De Amsterdammer kwam voor de winterstop slechts één keer tot scoren in de Eredivisie. Na de winterstop staat de teller weliswaar op drie, maar zijn laatste doelpunt is inmiddels alweer even geleden (in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 23 februari). In de kraker tegen PSV was hij opnieuw niet trefzeker. Perez schrok tijdens de warming-up dus al van Brobbey, die in de eerste helft een goede kopkans onbenut liet. Hij kon in vrijstaande positie inkoppen, maar zijn inzet ging meters naast. “Nee, natuurlijk niet”, zo reageerde Perez in het programma Voetbalpraat op ESPN stellig op de vraag of Brobbey zich heeft ontwikkeld onder Farioli. Willem Vissers vindt het weliswaar ‘een aanfluiting’ dat Brobbey vooralsnog pas vier keer heeft gescoord in de Eredivisie, maar wees er tegelijkertijd op dat de spits wel ‘de hele verdediging ongeveer bezighoudt’.

‘Afwerken Brobbey zag er niet best uit’

Daar nam Perez echter geen genoegen mee. “Dat zeggen we natuurlijk omdat het goed gaat met het team. Dan zeggen we: hij is daar zo belangrijk in, hij zet druk en weet ik het allemaal. Maar ik moet eerlijk zeggen, iedereen vindt hem heel leuk en al die dingen, maar ik zag hem afwerken voor de wedstrijd, zeg maar die hele makkelijke ballen op twaalf, dertien meter; dat zag er niet best uit, hoor. Niet zo zeer dat hij miste, maar de manier van trappen is best wel shocking voor een spits”, zo sprak Perez zijn zorgen uit. “Heeft hij geen aanvalstrainer of iemand die hem dat kan leren? Het is toch niet zo heel ingewikkeld.” Volgens Perez heeft Brobbey ‘een ongelooflijke gunfactor’ en is hij ‘een hele grappige jongen’. “Zijn grootste kracht is zijn kracht, maar verder is het best wel pover. Ik gun die jongen echt dat hij een modus gaat vinden hoe hij gaat afwerken, waarbij hij niet valt.”

Die kritiek heeft Brobbey al vaker gekregen, dat hij te onrustig is tijdens het afwerken en vaak valt. “Laten we daar eens mee beginnen: bij afwerken, dan val je niet. Dan is al een eerste stap gemaakt. En dan ga je kijken naar hoe je je standbeen neerzet en de plek van je voet hoe je gaat afwerken”, aldus Perez. Brobbey kwam dit seizoen tot op heden 39 keer in actie in alle competities. De teller staat op zeven treffers en vijf assists. In februari was hij met doelpunten tegen Feyenoord, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles goed op dreef, maar in maart kwam hij niet tot scoren. Tegen PSV incasseerde hij bovendien zijn vijfde gele kaart in de competitie, waardoor hij het volgende duel met NAC Breda aan zich voorbij moet laten gaan.

