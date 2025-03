Kenneth Perez verheft stem als het gaat over Ajax: 'Ik word er echt door geïrriteerd'

Kenneth Perez is geïrriteerd over de vrije trap die nam voor Ajax tegen PSV. Er kwam weliswaar een doelpunt uit voort, maar Perez vindt niet dat Henderson de vrije trap had mogen nemen. Dat laat de analist blijken bij ESPN-programma Dit was het Weekend.

Ajax won zondagmiddag met 0-2 van PSV in het Philips Stadion. De 0-1 kwam van de voet van Davy Klaassen, na een mislukte vrije trap van Henderson. Perez begint over het moment: “De allerbeste positie die je maar kan hebben. Hoezo mag hij die vrije trappen nemen?” De Deen verheft zijn stem: “Ik heb het vaker genoemd. Ik word er echt door geïrriteerd. Ik vind namelijk dat een vrije trap van zo’n positie echt een hele grote kans is.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Francesco Farioli spreekt duidelijke woorden bij heldenonthaal in Amsterdam

Specialisten

Perez ziet een trend in het voetbal rond dit thema: “Ik mis specialisten zo ontzettend. Die waarvan ik in elk geval denk: Oké, zestig tot zeventig procent kans dat dit een goal wordt en negentig procent kans dat de keeper een redding moet veroorzaken.”

Wie dan?

Mede-analist Kees Kwakman vraagt de gefrustreerde Perez wie dan de vrije trappen zou moeten nemen bij Ajax. Perez: “Niemand, want Berghuis heeft ook geen goede vrije trap. Hij heeft wel een goede trap, maar geen goede vrije trap.” Kwakman oppert Branco van den Boomen, maar die speelde niet tegen PSV. “Gaaei neemt ze ook wel eens”, zegt Kwakman. Perez ziet daar ook geen heil in: “Ja, maar heb je dat gezien de laatste tijd? Het gaat mij erom. Twintig meter, van die posities.” Perez zucht. Presentator Milan van Dongen vult aan: “Schiet hem er toch lekker in.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 Mika Godts wees concurrent van Ajax driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗