Nederlandse kranten zijn bikkelhard en richten zich na Ajax-sof massaal tot één man

Ajax maakte na de nipte nederlaag (1-2) in de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League nog wel degelijk kans om een ronde verder te gaan, maar daar dacht Francesco Farioli anders over. Volgens de Nederlandse kranten gooide de trainer van Ajax de handdoek vóór het eerste fluitsignaal tijdens de return al in de ring door met een flink gewijzigde opstelling uit de kleedkamer te komen. De media zijn hard en schrijven over onder meer ‘een beschamende vertoning’ en dat plaatsing voor de kwartfinales ‘gewoon is weggegeven’.

Ajax bood Eintracht Frankfurt acht dagen geleden in de Johan Cruijff ArenA voldoende tegenstand om vertrouwen te hebben in een goede afloop van het tweeluik in de achtste finales van de Europa League. Maar toen de opstelling van Farioli werd gepubliceerd, zal zelfs de meest positieve Ajax-supporter een duidelijke conclusie hebben getrokken, namelijk dat plaatsing voor de volgende ronde een heel lastig verhaal zou gaan worden. “De Europa League-campagne van Ajax is na achttien duels met een doffe dreun geëindigd. Coach Farioli koos voor een elftal reserves en kreeg daar van Eintracht Frankfurt en voormalig PSV-speler Mario Götze meteen de rekening voor gepresenteerd: 4-1”, zo schrijft clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Eintracht Frankfurt maakte korte metten met het sterk gewijzigde Ajax. De Duitsers openden al na zeven minuten de score en verdubbelden nog voor het verstrijken van het half uur hun voorsprong. “Een monsterscore dreigde voor Ajax en naar dat horrorscenario had Farioli ook gesolliciteerd met zijn opstelling. Belofte Dies Janse stond in het midden van een driemansdefensie en Don-Angelo Konadu zelfs voor het eerst in de basis. En dat in de return van de achtste finales van de Europa League”, zo steekt Inan zijn ongeloof niet onder stoelen of banken. Volgens de verslaggever had de formatie van Farioli ‘alles weg van een wapperende witte vlag’. “Kan de coach, die voor de winterstop veelvuldig en succesvol rouleerde, dat wel maken? Om de mogelijke 2,5 miljoen euro bij een kwartfinaleplek te laten varen? Om al die afgereisde fans met een kansloze B-ploeg op te zadelen?”

LEES OOK: Farioli keihard aangepakt na uitschakeling: 'Naam en imago Ajax internationaal beschadigd'

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf liet technisch directeur Alex Kroes in de catacomben van het stadion van Eintracht Frankfurt weten ‘volledig’ achter Farioli te staan. De kritiek aan het adres van de Italiaanse oefenmeester liegt er echter niet om. “Achttien wedstrijden trok circus Ajax bekijks in Europa. Het was een avontuur: er werden reizen gemaakt naar Servië, Griekenland, Polen, Tsjechië, Kazachstan, Spanje, Letland, België en Duitsland. Er werd een serie met 34 strafschoppen overleefd, tegen Panathinaikos. En dan nu, aangekomen in Frankfurt, werd de volledige afgang beleefd”, zo schrijft Willem Vissers van de Volkskrant. “Met de 4-1 als toppunt, een geweldige lob van Mario Götze na een clowneske actie van doelman Matheus. Ajax had de UEFA beter kunnen vragen het duel schriftelijk af te doen, in plaats van de Braziliaan speelgerechtigd te krijgen.”

LEES OOK: Van der Gijp gaat stuk na uitschakeling Ajax: 'Wat was 'ie kwaad, die kleine'

‘Ajax heeft verplichting naar het Nederlandse voetbal’

Volgens Vissers was het donderdagavond net ‘alsof Toneelgroep Amsterdam een groepje getalenteerde studenten laat opdraven voor een belangrijk stuk’. “Alsof de leukste oom van de dorpskroeg opeens in Carré mag optreden. Dat was Ajax. Kijk, Ajax is al niet geweldig, maar als te veel van de beste spelers niet meedoen, wordt het helemaal een lastig verhaal, zeker tegen een team als Frankfurt.” Vissers kreeg het idee dat Farioli zich bij voorbaat al neerlegde bij een Europa League-exit. “Al herhaalde Farioli voor de wedstrijd zijn verhaal dat hij per wedstrijd kijkt, dat elke wedstrijd zijn eigen aanpak heeft, zijn eigen opstelling. Dat mag, het is niet verboden. Het kostte hem dit seizoen veel moeite om de selectie enigszins fit te krijgen, na belabberde jaren. Maar een club als Ajax heeft ook een verplichting naar het Nederlandse voetbal, naar de te verdienen punten voor de ranglijst, naar drieduizend supporters die meereisden naar Duitsland, al gaan die makkelijk mee met het narratief van Farioli.”

Verweij gaat mee met de kritiek aan het adres van Farioli. De Italiaan leek donderdagavond in Frankfurt met zijn hoofd al bij de topper tegen AZ van komende zondag. “Uiteindelijk leverde Ajax een wanprestatie. En het pijnlijke is dat het sparen van spelers geen enkele garantie biedt op een overwinning op AZ. Vrijdag traint Ajax, inclusief de tegen Eintracht Frankfurt geschorste Jordan Henderson én de in het Deutsche Bank Stadion op de tribune zittende Baas, in Duitsland en gaat het vizier officieel op het duel met de Alkmaarders. Officieus gebeurde dat zondag na de zege op PEC Zwolle”, zo schrijft Verweij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder voorspelt twee grote namen op de bank bij Ajax en eist: 'Trek je bek open!'

Wesley Sneijder betwijfelt of Davy Klaassen en Steven Berghuis zondag in de basisopstelling staan van Ajax tegen AZ.