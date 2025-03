Onrust op de tribunes bij Ajax - Eintracht Frankfurt: ‘Grote groepen fans zoeken uitsupporters op'

Er is onrust uitgebroken op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA, vlak na de verloren eerste wedstrijd van Ajax in de achtste finale tegen Eintracht Frankfurt (1-2). Op beelden is te zien dat er door Duitse uitsupporters vuurwerk afgestoken werd, waarna er een opstootje ontstond.

Ajax kwam tekort in de heenwedstrijd in eigen huis. Hoewel Brian Brobbey de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong bracht, ging de wedstrijd uiteindelijk verloren dankzij doelpunten van Hugo Larsson en Ellyes Shkiri.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sneijder geschokt na actie van Ajax-speler: 'Dit kan echt niet!'

Vlak na het laatste fluitsignaal was de winst reden genoeg voor aanhangers van Eintracht Frankfurt om vuurwerk af te steken op de tribune. Op beelden van X-account VoetbalUltras is te zien hoe hierna een groep thuissupporters op de Duitse fans dook. Volgens het account vertrokken er hierna ook ‘grote groepen’ vanuit de F-side richting de Duitsers die zich in het thuisvak bevonden.

Ajax speelt donderdag 13 maart om 18:45 uur de return in de achtste finale in Duitsland, in de hoop de achterstand weg te poetsen. Daarvoor moet de ploeg van Francesco Farioli eerst op bezoek in Zwolle. Zondag staat het duel met PEC Zwolle namelijk op het programma.

Direct na het laatste fluitsignaal staken Frankfurt-supporters op de thuistribune een paar fakkels af.



Al snel vlogen de Ajax-fans erop, met een boel onrust als gevolg. Ook vanuit de F Side zijn er grote groepen vetrokken richten de Duitsers op het thuisvak. #ajafra pic.twitter.com/lawV3DwGGR — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 6, 2025 Duitsers kregen tikken #ajax pic.twitter.com/UDfAOYWL14 — GeitjeTagliafico (@afcajax_clipsz) March 6, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax neemt bij huldiging kampioenschap mogelijk voorbeeld aan Feyenoord

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, wordt bij de huldiging mogelijk een voorbeeld genomen aan Feyenoord.