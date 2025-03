Van der Vaart ziet na PSV - Ajax beelden 'waar hij niet vrolijk van wordt'

Rafael van der Vaart kan niet genieten van de beelden van Francesco Farioli na afloop van PSV – Ajax (0-2). De trainer sprak supporters van Ajax toe vanuit de spelersbus, waarna hij massaal werd toegejuicht.

Ajax heeft de kampioensschaal met zeker één hand vast. Met nog maar zeven wedstrijden te gaan is de voorsprong op PSV liefst negen punten. Farioli wil echter nog altijd niets weten van een mogelijk kampioenschap. De Italiaan pareerde voor de camera van ESPN voor de zoveelste keer vragen over de landstitel en maakte zijn boodschap zondagavond tegenover een grote groep supporters andermaal duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

De spelersbus van Ajax werd op grootse wijze onthaald, met veel vuurwerk en gezang. Farioli nam vervolgens plaats in de deuropening en richtte zich tot de aanwezigen. “Dank jullie wel voor de support sinds het begin van dit seizoen. Zeven wedstrijden, zeven battles. Dit is nog niet alles. All together”, zo klonk het op beelden die rondgingen op social media.

Van der Vaart werd ‘niet vrolijk’ van de beelden. “Inderdaad: zeven wedstrijden, zeven battles. En dan gaat iedereen juichen. Allemaal volwassen gasten. Dat vind ik een beetje te overdreven. Maar vandaag was wel een mooie dag. Ik had liever gezien dat ze zouden juichen met elkaar en zouden roepen: ‘Wij worden kampioen.’ Dat is ook niet erg om te zeggen als je negen punten voor staat. Dat had ik liever gehoord.”

Moet Ajax inderdaad uitspreken dat het kampioen gaat worden? Laden... 35.4% Ja, het kan niet meer mis 64.6% Nee, nergens voor nodig 96 stemmen

