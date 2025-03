Ajax spreekt kort voor duel met PSV voor het eerst over 'verboden onderwerp'

Ajax gaat het woord ‘kampioenschap’ angstvallig uit de weg, maar directeur voetbalzaken Marijn Beuker heeft nu toch voorzichtig de ambitie uitgesproken om de landstitel te veroveren. Zondagmiddag speelt koploper Ajax een belangrijke en mogelijk cruciale uitwedstrijd tegen concurrent PSV.

In de uitzending van Goedemorgen Eredivisie gaat het zondag over de prestaties van trainer Francesco Farioli in zijn debuutseizoen. Ajax zou graag beter voetbal spelen, maar de cijfermatige prestaties in de Eredivisie zijn belangrijker. “Jullie wisten dat hij geen offensieve trainer was?”, vraagt Hans Kraay junior aan Beuker, die reageert: “Dat was hij in Turkije bijvoorbeeld wel enorm. Bij Nice was dat vorig seizoen minder. Hij is bij Ajax eerst bezig geweest met het neerzetten van een goed collectief, een goede defensieve structuur.”

“Vorig seizoen kregen we volgens mij gemiddeld anderhalf doelpunt per wedstrijd tegen (1,79 in de Eredivisie, red.). Dat is enorm verlaagd. Dat is de basis. We weten dat we volgend jaar een stap moeten zetten richting nog beter voetbal”, erkent Beuker. Daarna vraagt Kraay: “Dus het is een soort tussenjaar? Alles mag als we maar bij de eerste drie eindigen?” Beuker antwoordt: “Ik zou zelfs zeggen ‘eerste twee’.”

Farioli spreekt nog over derde plek

Kraay legt uit dat hij slechts Farioli napraat. “Die heeft het nog steeds over de derde plek. Dat vinden jullie ook waanzin? Derde ben je al.” Beuker valt een paar seconden stil en antwoordt dan: “Laten we ervan uitgaan dat we in een normale wereld bij de eerste twee posities eindigen. En dan moet je nu de kers op de taart gaan pakken.” Met die voorzichtige bewoording spreekt Ajax voor het eerst echt de ambitie uit om kampioen te worden.

LEES OOK: Pasveer en Klaassen noemen kantelpunt bij Ajax: 'Farioli had toch gelijk'

Farioli sprak op de persconferentie van vrijdag inderdaad nog over de derde plaats. “Op de derde plek eindigen is wat de club mij als doel heeft gesteld aan het begin van het seizoen. We zullen niet terugdeinzen om meer te behalen. De realiteit is nu dat de Champions League-plek nog niet veiliggesteld is. Eerst willen we de top 3 veiligstellen en als het mogelijk is om genoeg punten te halen voor de top 2.”

