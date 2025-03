Assistent van Farioli volgt PSV - Ajax vanaf ongebruikelijke plek in het stadion

Assistent-trainer Felipe Sanchez Mateos van Ajax bekijkt de wedstrijd tegen PSV op een ongebruikelijke plek. De Spanjaard, die vanwege een schorsing niet op de bank mag plaatsnemen, meldde zich ruim een uur voor aanvang in de perskamer van het Philips Stadion en zal de wedstrijd vanaf de perstribune volgen. Dat meldt De Telegraaf.

Mateos kreeg in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode, thuis tegen AZ (2-2), tweemaal geel van scheidsrechter Dennis Higler. Hij liet eerst zijn onvrede blijken richting de vierde official Ingmar Oostrom omdat Peer Koopmeiners geen gele kaart kreeg na het vasthouden van Mika Godts. De assistent van Francesco Farioli kreeg toen een gele kaart. Hij had daarna nog steeds zijn emoties niet onder controle en dus volgde er een tweede gele kaart.

Mateos beende boos weg. Hij liep over de stoelen van de dug-out, klom over een afscheiding en smeet zijn papieren op de grond. Supporters van Ajax keken stomverbaasd toe. Later kreeg Mateos een schorsing van één wedstrijd. Dat is die van zondag tegen PSV. Het duel begint om 14.30 uur en is te volgen in ons liveverslag.

