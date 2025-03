Peter Bosz krijgt na PSV - Ajax nog een trap na: 'Hij is te lang opgehemeld als tactisch genie'

PSV moest zondag winnen om nog kans te maken op titelprolongatie in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen echter niet goed voor de dag en lieten Ajax de kaas van het brood eten. Na 90 minuten stond er een 0-2 eindstand op het bord. Volgens Henk Spaan werd het duel al op de tekentafel gewonnen en wordt het tactisch vernuft van Peter Bosz overschat.

Ajax was zondag bijna de hele wedstrijd de bovenliggende partij, behalve mogelijk de eerste fase na rust. Bosz leek geen antwoord te hebben op de tactiek van Francesco Farioli. "Iemand van de tv vroeg zich af wat het masterplan van Peter Bosz zou worden in de tweede helft" schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "Alsof Farioli niet al in de eerste helft zijn masterplan had ontvouwd. Deze wedstrijd was gewonnen op de tekentafel."

De plannen die de Italiaanse trainer daar bedacht, pakten geweldig uit voor Ajax, dat vooraf de underdogrol in was gedreven. "Veerman werd door Taylor naar de bank verdreven. Sutalo beheerste zijn strafschopgebied in alle rust. Hato maakte van Perisic de onzichtbare man en Rosa, die er volgens ons allemaal niet veel van kon, was prima in staat om Noa Lang langzaam maar zeker te reduceren tot niets."

De arbiter ontkomt ook deze week niet aan kritiek. "Tot twee keer toe nam Taylor wraak op een speler van PSV omdat de scheidsrechter het permanente beuken van types als Flamingo en Mauro Júnior niet adequaat bestrafte." Wanneer Spaan het weer terugbrengt naar de topper van zondag, trekt hij een duidelijke conclusie. "Bosz is te lang opgehemeld als tactisch genie. Farioli is de tacticus die ertoe doet."

