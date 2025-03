'Braziliaanse bondscoach Dorival Júnior moet vrezen voor baan, bond wil stunten met opvolger'

De Braziliaanse bondscoach Dorival Júnior moet na het fiasco tegen rivaal Argentinië (4-1) vrezen voor zijn baan. Volgens Globo en transferexpert Fabrizio Romano is de Braziliaanse bond serieus aan het overwegen om de keuzeheer te ontslaan. De naam van Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti valt als mogelijke opvolger.

Brazilië won afgelopen vrijdag in de WK-kwalificatie van de CONMEBOL met 2-1 van Colombia, maar ging in de nacht van dinsdag op woensdag met keiharde cijfers onderuit tegen wereldkampioen Argentinië: 4-1. De Brazilianen, die doorgaans de bijnaam Goddelijke Kanaries hebben, werden op alle fronten overklast en mochten blij zijn dat Argentinië, dat aantrad zonder Lautaro Martinez en Lionel Messi, verzuimde om een grotere uitslag neer te zetten.

Door de nederlaag is de ploeg van Júnior gezakt naar de vierde plaats in de WK-kwalificatiepoule. De eerste zes Zuid-Amerikaanse landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Brazilië heeft 21 punten verzameld en staat daarmee zes punten boven plek zeven (Venezuela). Vooralsnog hoeft de vijfvoudig wereldkampioen niet te vrezen voor het mislopen van het mondiale voetbaltoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Wel zou de oorwassing tegen Argentinië ertoe hebben geleid dat de Braziliaanse voetbalbond overweegt om Júnior de laan uit te sturen. De Braziliaan staat sinds januari vorig jaar aan het roer als keuzeheer van Brazilië, maar er zullen intern wel discussies plaatsvinden over het al dan niet aanblijven van de 62-jarige coach.

Ancelotti droomkandidaat voor Brazilië

Volgens Globo en Romano geldt Ancelotti wederom als 'droomkandidaat' voor de Braziliaanse voetbalbond. De trainer van Real Madrid zou pas na het WK voor clubs het stokje van Júnior over willen nemen. Twee jaar geleden was de voetbalbond van Brazilië ook al voornemens om Ancelotti aan te stellen, maar besloot de Italiaan om zijn krabbel te zetten onder een nieuwe verbintenis bij Real Madrid.

De Braziliaanse voetbalbond ontkent echter dat er momenteel gesprekken zijn met Ancelotti. Globo stelt dat er wel degelijk 'weer' wordt geflirt met de 65-jarige Italiaan. Het medium stelt dat de kansen op succes hoger worden ingeschat dan twee jaar geleden.

