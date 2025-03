Barcelona voltooit spectaculaire comeback tegen Atlético en doet goede zaken in titelstrijd

FC Barcelona heeft Atlético Madrid met 2-4 verslagen in het Estadio Metropolitano. Aan het einde van een wat tamme eerste helft wist als eerste het net te vinden. was verantwoordelijk voor de tweede, alvorens en de voorsprong razendsnel tenietdeden. completeerde de comeback in de extra tijd, waarna Torres ook de vierde maakte. Zo doet Barcelona uitstekende zaken in de titelstrijd.

FC Barcelona moest het tegen Atlético Madrid opnemen zonder Frenkie de Jong. De Nederlander is geveld door buikklachten en moest afhaken. Zijn trainer Hansi Flick bevestigde vooraf dat De Jong anders wel zou zijn gestart in de basis. Het is onduidelijk of de middenvelder zich ook gaat afmelden voor de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal.

De eerste helft was over het algemeen erg tam. De teams speelden voorzichtig en er onstonden weinig kansen. Dat is niet in de laatste plaats omdat er erg goed verdedigd werd. Toch kwam de 1-0 nog voor de pauze, van de voet van Álvarez. Na een lage voorzet van Antoine Griezmann was Giuliano Simeone niet zelfzuchtig en tikte hij de bal terug naar Álvarez, die binnen wipte.

Het duurde tot de zeventigste minuut tot ook de 2-0 viel. Invallers Conor Gallagher en Sørloth combineerden voor de verdubbelaar. Het was de oud-spits van FC Groningen die zijn elfde goal van het seizoen maakte.

Razendsnel daarna was het Robert Lewandowski die de aansluitingstreffer wist te maken op aangeven van Iñigo Martínez. Ook de 2-2 viel nog. Raphinha slingerde de bal voor op Torres, die binnenkopte. In de extra tijd maakte Lamine Yamal de comeback compleet door de bal via een verdediger binnen te werken. In de 98ste minuut maakte Torres zijn tweede. Zo won Barcelona deze kraker met 2-4.

Met de winstpartij doet FC Barcelona uitstekende zaken in de titelstrijd. Niet alleen komt de ploeg van Flick op gelijke hoogte met Real Madrid qua punten, ook heeft Barça nog een wedstrijd in te halen. Atlético Madrid raakt wat achter op beide teams: het verschil is vier punten.

