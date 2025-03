Timon Wellenreuther begint na nederlaag tegen Inter over de opstelling van Feyenoord

Feyenoord-doelman wist op voorhand al dat het een zware, zeg maar gerust bijna onmogelijke uitdaging zou worden om te winnen van Internazionale. De Rotterdammers moesten het ook in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League doen zonder een groot aantal basisspelers. Het gemis van meerdere sterkhouders deed zich opnieuw voelen bij Feyenoord, dat woensdagavond op eigen veld met 0-2 onderuit ging.

Feyenoord kampt met veel blessureleed binnen de selectie

Feyenoord verzekerde zich twee weken geleden ten koste van AC Milan van een plekje bij de laatste zestien in de Champions League. Dat was een zeer puike prestatie. Niet in de laatste plaats omdat toenmalig interim-trainer Pascal Bosschaart voorafgaand aan de return in Milaan een streep moest zetten door de namen van verschillende belangrijke spelers. Justin Bijlow komt dit seizoen niet meer in actie, Gernot Trauner was niet beschikbaar, In-beom Hwang evenmin en Quinten Timber kreeg eerder die week te horen dat hij evenals Bijlow zijn laatste wedstrijd van dit seizoen al heeft gespeeld. Feyenoord plaatste zich desondanks voor de achtste finales, waarin Internazionale de tegenstander is. Het hoopte woensdag een goed resultaat neer te kunnen zetten, maar dat zat er eigenlijk geen moment in.

Feyenoord wist op voorhand al dat het een zware wedstrijd zou gaan worden. Robin van Persie kon in eigen huis geen beroep doen op de hierboven genoemde namen, maar zag afgelopen week ook Antoni Milambo wegvallen, terwijl Givairo Read een schorsing uitzat naar aanleiding van zijn rode kaart tegen AC Milan, gekregen ná het laatste fluitsignaal. Van Persie moest daardoor creatief zijn met zijn opstelling. Gijs Smal speelde opnieuw op het middenveld, Ibrahim Osman voorin vanaf links en Jeyland Mitchell verving Read. “Als je onze opstelling en reservebank ziet, denk ik dat het onmogelijk is om deze wedstrijd te winnen”, zo zei Wellenreuther na afloop dan ook voor de camera van ESPN. “We hebben ons best gedaan.” De Duitser was nog aardig positief over het optreden van zijn ploeg. “Als je de wedstrijd bekijkt, speelden we goed. Het resultaat is niet goed genoeg. We konden scoren, dat was beter geweest voor volgende week.”

Een doelpunt zat er niet in voor Feyenoord, dat door treffers van Marcus Thuram vlak vóór en Lautaro Martínez snel ná de rust een plek in de kwartfinale als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Máár, Feyenoord heeft in dit Champions League-seizoen al vaker laten zien dat het tot veel in staat is, ook als niemand er rekening mee durft te houden. Denk aan de sensationele comeback bij Manchester City, maar ook de historische overwinning op Bayern München. Wellenreuther gooit de handdoek dan ook (nog) niet in de ring. “We zullen alles geven. Als je je hart geeft, kan je voor iets speciaals zorgen”, aldus de doelman.

