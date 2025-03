Hans Kraay jr. ergert zich aan maniertjes van tegenvaller bij Oranje

Hans Kraay jr. heeft zich geërgerd aan de maniertjes van bij het Nederlands elftal. Dat vertelt hij in de nabeschouwing bij ESPN. Verbruggen stopte ‘slechts’ één penalty in de verloren penaltyreeks in de Nations League-kwartfinale tegen Spanje (3-3).

Kraay vergist zich aan het begin van de analyse en zegt: “Ik heb niet de indruk dat Cillessen een penaltykiller is.” Presentator Jan Joost van Gangelen verbetert Kraay: “Verbruggen. Maar, Cillessen was het ook niet Hans, want daar hebben we het heel vaak over gehad hier.” Kraay biedt zijn excuses aan en zegt: “Die laten we met rust.”

Hans herstelt zich: “Verbruggen is geen penaltykiller. Bij die eerste twee (penalty’s, red.) ging hij als een raket de verkeerde hoek in. En ja, wat dit betekent, weet ik ook niet.” De analist doet de gebaren die Verbruggen deed voor de penalty’s van de Spanjaarden, na. Verbruggen maakte zich tijdens de penaltyreeks steeds groot met zijn armen en bewoog ze heen en weer.

Kraay gaat verder: “Ik zou het wel lekker vinden als iemand tegen de keeper zegt: ‘Ga nou eens even, voordat iemand een aanloop neemt, ietsjes naar een kant, dat je niet helemaal in het midden staat. En dat je zegt van: Pedri, ik wil hem hier hebben.’ Dan doe je wat.” Van Gangelen merkt nog iets op aan de penalty’s van Verbruggen: “Hij duikt heel snel.” Kraay: “Dat gokken op een hoek. Dat snap ik nooit helemaal.”

