Hans Kraay junior voorspelt live in De Oranjezondag een terugkeer bij Ajax: 'Heel snel'

Hans Kraay junior heeft zondagavond in het programma De Oranjezondag een lans gebroken voor Simon Tahamata. De voormalig aanvaller van Ajax was onder meer van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de Amsterdamse jeugdopleiding, maar uitte de voorbije periode regelmatig kritiek op hoe zijn oude werkgever omgaat met clubiconen. Kraay junior verwacht echter dat Ajax Tahamata op korte termijn een voorstel doet om weer aan de slag te gaan in de hoofdstad.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan was Tahamata tussen 2004 en 2009 en daarna van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok plotseling in maart 2024. Tahamata zette sinds zijn vertrek een voetbalschool in de Duitse hoofdstad Berlijn op. Hij uitte zich meermaals kritisch op de manier waarop Ajax met zijn clubiconen omgaat. Tot op heden liet Tahamata in het midden waarom hij niet meer in Amsterdam werkzaam is, al lijkt daar mogelijk op korte termijn verandering in te komen. “Ik zal binnenkort spreken en ik zal altijd voor mijn rechten opkomen”, zo kondigde hij van de week aan op social media.

Het vertrek van Tahamata bij Ajax gaat veel supporters van de recordkampioen van Nederland aan het hart. Dat de dribbelaar van weleer nog altijd populair is in Amsterdam, blijkt wanneer hij het wit-rood-wit aantrekt. Tahamata behoorde vorig jaar een aantal keer tot de selectie van de Ajax Legends, een selectie bestaande uit voormalig voetballers van de Amsterdamse profclub. Tahamata was onder meer van de partij in de wedstrijd tegen de Real Madrid Legends, die in het teken stond van het 125-jarig jubileum van Ajax. Het valt niet uit te sluiten dat Tahamata in de toekomst terugkeert in Amsterdam. Marijn Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, liet zich er zondagmorgen in het programma Goedemorgen Eredivisie over uit. “Met Simon zijn we goed in actie. Een terugkeer is iets om naar te kijken. Wat hij wil, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben”, aldus Beuker.

Hoewel we dus nog niet al teveel conclusies lijken te kunnen verbinden aan de uitspraken van Beuker, weet Kraay junior vrijwel zeker dat Ajax en Tahamata andermaal de samenwerking met elkaar aangaan. “Voor de hele jonge kijkers: Tahamata was een prachtig mooie, Molukse linksbuiten van Ajax. Hij was een zeer gewaardeerde techniektrainer bij Ajax, een super leuke jongen. Die leert je dus echt op een man afgaan, binnendoor en buitenom passeren, dubbele schaar. Hij is weggepest door Maurits Hendriks, chief lege dozen noemden ze hem ook wel bij Ajax”, zo sprak Kraay junior in De Oranjezondag zijn ongenoegen uit. “Vanmorgen was Marijn Beuker bij ons (ESPN, red.) en ik heb het gevoel dat Tahamata heel snel een aanbieding krijgt om uit Duitsland terug te komen naar Ajax. Dat zou Ajax goed doen, dat is voor de jeugd goed; dat is voor iedereen goed.”

© Imago

