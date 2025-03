Henk Spaan doet dringend beroep op Ajax: 'Haal hem terug!'

Als het aan Henk Spaan ligt, keert clubicoon Simon Tahamata liever vandaag dan morgen terug bij Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers werkte verdeeld over twee periodes in totaal zo'n vijftien jaar als techniektrainer in de jeugdopleiding, maar vertrok in maart 2024 plotseling.

Tahamata (68 maakte vanaf midden jaren 70 van de vorige eeuw vijf jaar deel uit van de eerste selectie van Ajax, waarin hij in totaal 149 wedstrijden zou spelen en daarin goed was voor zeventien doelpunten en 33 assists. De behendige linksbuiten speelde na zijn vertrek voor verschillende clubs in België én stond drie jaar onder contract bij Feyenoord. Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan was Tahamata tussen 2004 en 2009 en daarna van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de jeugdopleiding van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Transferwaardes PSV en Ajax: Wie heeft de duurste selectie?

"Het was altijd leuk om Simon tegen te komen op De Toekomst. Een hartelijke, lachende man, die een jaar of tien jonger leek dan hij was", schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De journalist vraagt zich af waarom de man met de Molukse roots voor de tweede keer 'gekwetst' is vertrokken uit Amsterdam. Tahamata zette sinds zijn vertrek een voetbalschool in de Duitse hoofdstad Berlijn op. Hij uitte zich meermaals kritisch op de manier waarop Ajax met haar clubiconen omgaat, maar liet tot op heden in het midden waarom hij niet meer in Amsterdam werkzaam is, al lijkt daar mogelijk op korte termijn verandering in te gaan komen.

© Imago

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli noemt zéér verrassende optie als vervanger Gaaei tegen PSV

"Ze werken intern bij Ajax aan een bijbel waarin, als in een grondwet, uitgangspunten worden geformuleerd en vastgelegd", weet Spaan vervolgens te melden. Als het aan de journalist ligt, dan kunnen de beleidsbepalers in de Johan Cruijff ArenA hun intenties maar op één manier duidelijk maken: "Show, don’t tell. Haal Simon terug", aldus Spaan.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Arjen Lubach is stomverbaasd door de reactie van Ajax op nieuwe, nooit eerder vertoonde beelden van Johan Cruijff. 🔗

👉 De vader van Abdelhak Nouri komt bij RTL Boulevard met een mooie gezondheidsupdate over zijn zoon. 🔗

👉 Opeens wordt Ajax genoemd als mogelijke deelnemer aan het lucratieve WK voor clubs. Met welke andere clubs concurreren de Amsterdammers? 🔗

👉 Frank de Boer, de oud-trainer van Ajax, komt met harde woorden over het veldspel onder Francesco Farioli. "Het is soms niet om aan te gluren." 🔗

👉 Arsenal mengt zich in de strijd om een zeer gewilde Ajax-speler en stuurt scouts naar Amsterdam 🔗