Inter ziet belangrijke basiskracht afhaken voor ontmoeting met Feyenoord

heeft een spierblessure opgelopen aan zijn rechterdijbeen, zo maakt zijn club Internazionale maandag tegen het einde van de ochtend bekend. Volgens verschillende Italiaanse media moet de vleugelverdediger de wedstrijd in Rotterdam tegen Feyenoord missen, terwijl ook de return een week later op de tocht staat.

Dimarco speelde afgelopen weekend nog een belangrijke rol bij Inter in de uitwedstrijd bij Napoli (1-1). De verdediger had na ruim twintig minuten spelen uit een vrije trap getekend voor de openingstreffer. Kort na de rust ging het echter mis voor de 28-voudig international. Hij liep een blessure op in zijn bovenbeen en moest zich laten vervangen.

Maandag werd de vrees van Inter werkelijkheid. Dimarco heeft in de ochtend verschillende tests doorstaan, waaruit bleek dat hij een spierblessure heeft opgelopen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Hoewel de club geen melding van maakt van de duur van de blessure, weten verschillende Italiaanse media dat Dimarco in ieder geval deze week niet in actie kan komen.

Dimarco mist heenwedstrijd, return op de tocht

Daardoor moet Inter het in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Feyenoord zonder de linksback stellen. Een harde klap voor Simone Inzaghi, aangezien Dimarco dit seizoen in alle competities al 34 keer in actie kwam, waarin hij vier doelpunten maakte en zeven assists gaf. Of hij de return een week later in Milaan wel gaat halen, zal nog moeten blijken. Naast Dimarco moet Inzaghi met Matteo Darmian, Carlos Augusto en Nicola Zalewski nog drie vleugelverdedigers missen in De Kuip. Ook eerste doelman Yann Sommer moet met een blessure toekijken.

