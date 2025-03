Jan Paul van Hecke maakt kans op fraaie erkenning in Engeland

Voor ligt een fraaie beloning in het verschiet, de centrale verdediger kan binnenkort namelijk in de prijzen vallen. De 24-jarige Oranje-international is namelijk genomineerd voor speler van de maand in de Premier League.

Daarmee lijkt Van Hecke de hoogtepunten aaneen te rijgen. Tijdens de afgelopen interlandperiode werd de Zeeuwse verdediger door bondscoach Ronald Koeman al beloond met een basisplek in het Nations League-tweeluik met Spanje. In die twee wedstrijden maakte Van Hecke in het hart van de verdediging een uitstekende indruk naast Virgil van Dijk.

Niet alleen bij het Nederlands elftal deed Van Hecke het uitstekend, ook in de Premier League laat de 1,89 meter lange rechtspoot zich gelden. Van Hecke liet in de maand maart een meer dan goede indruk achter in de Premier League-wedstrijden tegen Fulham (2-1) en Manchester City (2-2). Tijdens de 2-1 zege op The Cottagers tekende de viervoudig Oranje-international bovendien voor zijn eerste treffer in het shirt van Brighton.

Concurrentie groot voor Van Hecke

Naast Van Hecke zijn Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Bruno Fernandes (Manchester United), Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) en Declan Rice (Arsenal) genomineerd als Player of the Month in de Premier League. De laatste keer dat een Nederlander in de prijzen viel in de Premier League was afgelopen januari, toen Oranje-international Justin Kluivert werd benoemd tot speler van de maand.

The time has come to vote for March's @EASPORTSFC Player of the month! 🗳️



Choose your winner ⬇️ — Premier League (@premierleague) March 27, 2025

