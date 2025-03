Noa Lang doet onthulling, waar hij direct spijt van heeft

werkt in zijn vrije tijd veel samen met in een poging een nog betere voetballer te worden, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Hoewel de aanvaller graag in de publiciteit komt, spreekt hij liever niet over dat soort zaken. Daarom heeft de PSV’er direct spijt van de onthulling.

Lang heeft tijdens zijn loopbaan de nodige kritiek te verwerken gehad, vaak doordat hij veel met randzaken bezig is. Toch doet hij er in zijn vrije tijd alles aan om een betere voetballer te worden, bijvoorbeeld door met Ivan Perisic te trainen. “Ik hou er niet zo van om daar over te praten”, geeft de aanvaller aan. “Maar ik ben me er nu in elk geval wél van bewust wat je allemaal nodig hebt en moet doen om de top te halen. Het bewustzijn was er misschien wel, maar ik deed er minder voor.” Naar eigen zeggen speelde de buitenspeler in het verleden vooral op talent, niet op werklust.

Daarin verschilt Lang enorm met Perisic, die gedurende zijn lange loopbaan altijd hard heeft gewerkt om op topniveau te presteren. “Hij praat veel met mij, Ivan helpt me veel en hij gelooft heel erg in mij. En hij heeft veel jongens zien voetballen”, legt de Oranje-international uit. “Dus als iemand als Perisic vindt dat je de absolute top kunt halen, dan moet je dat denk ik wel aannemen. Ja, het is misschien wel een eye-opener voor de komende jaren. Het is nooit te laat om je te ontwikkelen.”

Wanneer VI besluit door te vragen, geeft Lang weer aan liever niet over het onderwerp te praten. Niet omdat hij bang is dat hij hiermee nieuwe verwachtingen schept. “Dat is het niet. Ik wil er gewoon liever rustig in stilte aan werken”, legt hij uit. Wanneer de aanvaller te horen krijgt dat dit wel een beetje tegenstrijdig is voor iemand die graag in de publiciteit komt, ziet hij wel in dat dit ‘grappig’ is. “Maar wat dit betreft hoef ik niet op de voorgrond te staan. Ik vind het zelfs jammer dat jullie het weten dat ik die extra dingen doe.”

