Trainerscarrousel in de Eredivisie volop gaande: volgende club neemt afscheid van hoofdtrainer

De wegen van Johnny Jansen en PEC Zwolle zullen na dit seizoen scheiden, meldt de club via de officiële kanalen. Het aflopende contract van de vijftigjarige oefenmeester, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij de Zwollenaren, zal niet worden verlengd.

PEC Zwolle is niet de eerste Eredivisie-club die na dit seizoen afscheid neemt van zijn trainer. Eerder werd ook al bekend dat Heracles Almelo en Erwin van de Looi na afloop van deze voetbaljaargang uit elkaar gaan. Ook het dienstverband van Rogier Meijer bij NEC, die de langstzittende Eredivisie-trainer is, komt aan het einde van dit seizoen ten einde.

Artikel gaat verder onder video

Jansen werd in de zomer van 2023 aangesteld als opvolger van Dick Schreuder die naar het Spaanse Castellòn vertrok. Schreuder promoveerde na een jaar Keuken Kampioen Divisie met de Zwollenaren naar de Eredivisie, waardoor er voor de voormalig sc Heerenveen-trainer een belangrijke opdracht lag: handhaving in de Eredivisie. Janssen werd binnengehaald voor 'attractief voetbal', maar slaagde daar allerminst in.

"Met Johnny trekken we een trainer aan die net als Dick Schreuder staat voor een aanvallende speelstijl, verzorgd, maar zeker ook attractief voetbal", sprak toenmalig technisch directeur Marcel Boudesteyn uit. Jansen bracht geen aanvallend voetbal, maar wel rust in roerige tijden. In zijn eerste seizoen eindigde de oefenmeester op een keurige twaalfde plaats met 36 punten.

LEES OOK: PEC Zwolle morele winnaar na gelijkspel op bezoek bij Sparta Rotterdam

Kritiek op Jansen

Hoewel Jansen PEC Zwolle afgelopen seizoen naar handhaving leidde, was de inmiddels vijftigjarige coach nooit onomstreden. De kritiek op de oefenmeester nam toe, nadat de Zwollenaren achtmaal op rij niet wisten te winnen. Toch was bekerwinnaar van 2014 drie wedstrijden voor het einde zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie.

Dit seizoen is PEC Zwolle na 26 wedstrijden ook nog niet zeker van handhaving, terwijl de verwachtingen aan het begin van het seizoen best hoog waren. De Zwolse club presenteerde aanwinsten als Dylan Vente, Sherel Floranus, Simon Graves, Olivier Aertssen en Jamiro Monteiro. Ook Younes Namli, die zijn transfervrije status wilde verzilveren, werd uiteindelijk behouden.

LEES OOK: Bas Nijhuis geeft toe: arbiter zag rode kaart bewust door de vingers bij PEC - Ajax

PEC Zwolle wil frisse wind

Jansen heeft afgelopen woensdag in een gesprek te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, schrijft de Stentor. Er zat in het contract nog wel een optie voor een extra jaar, maar deze wordt niet gelicht. "Dat is geen onlogische beslissing: de club zoekt naar een nieuwe prikkel en een frisse wind. En Jansen zelf? Die kan bij een tweede handhaving op rij met opgeheven hoofd uit Zwolle vertrekken", klinkt het.

Jansen wil PEC Zwolle in Eredivisie houden

"Trots en dankbaar ben ik dat ik voor PEC Zwolle heb mogen werken", laat Jansen in een reactie op de website van PEC Zwolle weten. "Ik heb hier fijne herinneringen gemaakt en dus ga ik de club met een goed gevoel verlaten. In de twee jaar dat ik bij deze mooie club heb mogen werken hebben we vele uitdagingen gehad. Vorig jaar hebben we met een mooi resultaat het seizoen tot een goed einde gebracht. Ook de rest van dit seizoen gaan we ervoor zorgen zodat PEC Zwolle ook volgend seizoen Eredivisie speelt. Zelf ga ik op zoek naar een andere uitdaging, waar ik de ambities van de club en die van mijzelf meer vorm kan gaan geven. Eerst blijft de volle focus op de laatste acht wedstrijden van PEC Zwolle.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derde Champions League-ticket in gevaar: Nederlandse clubs moeten aan de bak in coëfficiëntenstrijd

Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden.