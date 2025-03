Peter Bosz krijgt het na 58 minuten aan de stok met twee spelers van Ajax, Sergiño Dest moet ingrijpen

De frustraties liepen zondagmiddag tijdens de kraker tussen PSV en Ajax al vroeg in de tweede helft hoog op bij Peter Bosz. De hoofdtrainer van PSV, die na een zwakke eerste helft met een reactie moest komen en zijn ploeg in de openingsfase van het tweede bedrijf al wat beter voor de dag zag komen, wond zich flink op na een overtreding van op Olivier Boscagli. Op beelden die Ajax maandag deelt is duidelijk te zien dat Bosz wat dingen riep naar Serdar Gözübüyük, waar vervolgens weer op reageerde.

PSV-supporters leefden vol verwachting toe naar het thuisduel met Ajax. De achterstand op de ploeg van trainer Francesco Farioli was bij aanvang van de kraker weliswaar al zes punten, maar aan vertrouwen was er desondanks geen gebrek. De druk stond er in ieder geval flink op, want bij een nederlaag tegen de directe concurrent moest PSV een streep zetten door de landstitel, zo klonk het veelvuldig in de aanloop naar de krachtmeting in Eindhoven. Van urgentie was echter geen moment sprake bij PSV. Iedereen die had gerekend op een Eindhovense storm vanaf minuut één, kwam bedrogen uit.

Ajax bleef eenvoudig overeind in de eerste helft en ging dankzij een knappe goal van Davy Klaassen zelfs met een voorsprong rusten. PSV kwam vervolgens sterker uit de kleedkamer en slaagde er in zeker tien minuten druk te houden op Ajax, maar langer ook niet. Bosz was duidelijk geïrriteerd, ongetwijfeld vanwege het optreden van zijn ploeg, maar ook omdat hij maar geen antwoord had op het spel van Ajax. Toen Taylor niet lang na de hervatting een lompe overtreding beging op Boscagli, was voor Bosz de maat vol. Op beelden die Ajax maandag deelt van de wedstrijd is te zien dat Bosz in een reactie wat dingen riep naar Gözübüyük, wat werd opgemerkt door Godts. De Belg reageerde op Bosz, gevolgd door een woordenwisseling en wat handgebaren over en weer. Godts werd vervolgens tot bedaren gebracht door Sergiño Dest.

Op de beelden is te zien dat ook Taylor reageerde op de woeste Bosz. De middenvelder kreeg een gele kaart voor zijn overtreding, nadat hij in de eerste helft ook al had geflirt met een prent. Gözübüyük deelde in Eindhoven slechts drie gele kaarten uit. Naast Taylor werden ook Brian Brobbey en Lucas Rosa op de bon geslingerd. Dat Gözübüyük de kaarten aardig op zak kon houden, betekent niet dat hij een probleemloze middag had. Sterker nog: de scheidsrechter ging een aantal keer behoorlijk in de fout. Een deel van de PSV-aanhang was Gözübüyük al vroeg zat en richtte zich met beledigende teksten richting de leidsman.

You will love this. pic.twitter.com/0Jz9XbYPE1 — AFC Ajax (@AFCAjax) March 31, 2025

