Nieuwe beelden: Peter Bosz duwt Ajax-speler op de reservebank

kon zondagmiddag niet in actie komen voor Ajax in de kraker tegen PSV, maar er was desondanks een belangrijke rol voor hem weggelegd. Francesco Farioli vertelde na afloop van de 0-2 zege dat de doelman zijn teamgenoten had toegesproken. Pasveer had voorafgaand aan het duel ook een onderonsje met Peter Bosz. De hoofdtrainer van PSV, die Pasveer goed kent van hun gezamenlijke periode bij Heracles Almelo, gaf de routinier een duwtje toen hij opstond om hem een hand te schudden.

Bosz was tussen 1 juli 2010 en 30 juni 2013 trainer van Heracles Almelo. Pasveer arriveerde in de zomer van 2006 al in Almelo. De doelman kwam tussen 2008 en 2010 op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles, maar sloot in de aanloop naar het seizoen 2010/11 weer aan bij de Almelose hoofdmacht. Hij kreeg het vertrouwen van Bosz, die hem in alle 34 competitiewedstrijden in actie liet komen. Pasveer maakte in de zomer van 2014 de overstap van Heracles Almelo naar PSV. Bosz was een jaar eerder al vertrokken uit Almelo. Hij was tussen 1 juli 2013 en 3 januari 2016 trainer van Vitesse, waar Pasveer tussen 5 juli 2017 en 1 juli 2021 onder contract zou staan.

Artikel gaat verder onder video

Pasveer vertelde begin vorig jaar dat hij contact had gehad met Bosz over een mogelijke hereniging bij Ajax. De oefenmeester werd veelvuldig genoemd als opvolger van John Heitinga, maar toenmalig technisch directeur Sven Mislintat koos voor Maurice Steijn. “Ik weet dat hij in staat is de juiste spelers te benaderen, dus dat PSV waarschijnlijk goed voor de dag zou komen. Daarmee wil ik geen kritiek leveren op het feit dat Ajax niet voor Bosz koos. Hij was ook bij Ajax een goede match geweest, denk ik”, zo vertelde Pasveer in gesprek met Het Parool. Bosz was in het seizoen 2016/17 trainer van Ajax, waarmee hij de finale van de Europa League bereikte.

Dat Bosz en Pasveer nog altijd goed met elkaar overweg kunnen, bleek zondagmiddag in het Philips Stadion. Op beelden die Ajax maandagavond deelt van de ontmoeting met PSV is te zien dat Bosz en Pasveer voorafgaand aan de aftrap een leuk onderonsje hadden. Bosz meldde zich bij de reservebank van Ajax om de assistenten van Francesco Farioli de hand te schudden. Pasveer, die tussen de assistenten zat, wilde opstaan om zijn oude trainer een hand te geven, maar Bosz zorgde er met een duwtje voor dat hij weer op zijn stoel terechtkwam. Enkele seconden later kwam het dan toch tot een ‘weerzien’ tussen de twee, die elkaar met een grote glimlach op het gezicht ook nog een knuffel gaven. Ze wisselden vervolgens wat woorden met elkaar af, alvorens Bosz zich weer op zijn eigen ploeg ging focussen.

Spoel in onderstaande video door naar minuut 2:27 voor het onderonsje tussen Bosz en Pasveer.

