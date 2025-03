Doordat PSV in de halve finale van de KNVB-beker werd uitgeschakeld door Go Ahead Eagles, in de achtste finales van de Champions League niet was opgewassen tegen Arsenal én na de nederlaag tegen Ajax naar alle waarschijnlijkheid naast de landstitel grijpt, is het een ‘mislukt’ seizoen voor de Eindhovenaren. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is dat ‘de enige mogelijke conclusie voor een club die afgelopen zomer met zo’n peperdure selectie als huizenhoge favoriet aan de voetbaljaargang begon’.

PSV slaagde er na het indrukwekkende afgelopen seizoen, waarin het met veel overmacht kampioen werd, in om de spelersgroep zoveel mogelijk bij elkaar te houden. De Eindhovenaren golden bij aanvang van het nieuwe seizoen dan ook als torenhoge favoriet voor de landstitel en na de overtuigende zeges op FC Twente (6-1) en Feyenoord (3-0) in december twijfelde vrijwel niemand aan titelprolongatie, maar drie maanden verder in 2025 kan daar zo goed als zeker een streep doorheen. “Het vorige seizoen wist Bosz met PSV in positieve zin records te breken, maar de terugval gedurende de afgelopen maanden is evenzeer monumentaal te noemen”, zo schrijft Kapteijns. “Dat een winterkampioen zó in elkaar klettert en maar liefst zeventien punten verspeelt in tien wedstrijden is ongekend.”

Door de 0-2 nederlaag tegen Ajax is de achterstand op de koploper uit Amsterdam opgelopen tot liefst negen punten. De verliespartij is de volgende teleurstelling voor de Eindhovenaren, die sinds de jaarwisseling al het ene na het andere punt verloren in competitieverband en zowel in de KNVB-beker als Champions League uit het toernooi werden geknikkerd. “PSV grijpt dit seizoen naast alle prijzen en daarmee is het een mislukt seizoen. Dat wilde Bosz zo niet uitspreken maar dat is de enige mogelijke conclusie voor een club die afgelopen zomer met zo’n peperdure selectie als huizenhoge favoriet aan de voetbaljaargang begon”, zo stelt Kapteijns, die er wel op wijst dat PSV zeker nog niet klaar is dit seizoen. Volgens de verslaggever heeft de club met de strijd om de tweede plaats nog een ‘heel belangrijke opdracht te vervullen’.

‘Paniek lonkt bij PSV’

Kapteijns ziet echter alle reden voor PSV en Bosz om zich ‘ernstige zorgen te maken over het vervolg van het seizoen en uiteindelijk ook over zijn eigen positie’, doelend op het ‘machteloze verweer’ van PSV in de kraker tegen Ajax. “Kan dit PSV zich nog oprichten of wordt het een seizoen dat als een nachtkaars uitgaat en waarbij zelfs de tweede plaats te hoog gegrepen is? Nieuw puntenverlies kan voor paniek zorgen, ook bij de beleidsbepalers, want Feyenoord en FC Utrecht zitten op het vinkentouw voor de felbegeerde tweede plaats en de gegarandeerde Champions League-miljoenen, die PSV heel hard nodig heeft om de selectie een impuls te geven”, zo klinkt het. PSV heeft op dit moment acht punten meer dan Feyenoord, maar dat speelt woensdag de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen en kan de achterstand dan terugbrengen tot vijf punten. Dan passeren de Rotterdammers FC Utrecht, dat momenteel zes punten minder heeft dan PSV.

Volgens Kapteijns is het de vraag of de spelersgroep van PSV nog ‘het volledige geloof’ heeft in de manier van spelen van Bosz. “Het lukt het team maar niet om de stabiliteit terug te krijgen die PSV de eerste anderhalf jaar onder zijn leiding bezat. De defensieve kwetsbaarheid is groot. Slechts in twee van de voorgaande negentien wedstrijden werd de nul gehouden en het totaal aantal tegengoals dit kalenderjaar is inmiddels opgelopen naar 41 in 19 wedstrijden, meer dan twee gemiddeld per wedstrijd”, zijn de keiharde feiten voor PSV. “Los van het welslagen van de missie om PSV naar de belangrijke troostprijs (de tweede plaats, red.) te leiden is een keiharde evaluatie op zijn plaats. Daarin zullen harde noten gekraakt moeten worden over de positie van Bosz, het functioneren van technisch directeur Earnest Stewart en de samenstelling van de selectie, want een ineenstorting, zoals PSV die heeft laten zien, is een topclub onwaardig.”

