Wim Kieft doet opvallende onthulling over Johan Cruijff: 'In dat land hadden ze echt een hekel aan hem'

is heel zijn leven een iconisch en controversieel persoon geweest. De oud-voetballer kende afgelopen maandag zijn negende sterfdag en dus wordt er uitgebreid stilgestaan bij de legendarische voetballer, zo ook in KieftJansenEgmondGijp. Wim Kieft weet dat Cruijff in een land echt gehaat werd: Italië.

Tijdens de podcast met onder andere René van der Gijp worden de herinneringen aan Cruijff opgehaald. Kieft begint dan aan een opvallende anekdote. "Cruijff heeft ook de Mundialito gespeeld in Milaan." Mundialito was een vriendschappelijk zomertoernooi onder clubteams, gehouden in Italië. Elke club mocht twee spelers inzetten die niet onder contract stonden bij de club. En dus droeg Cruijff in de zomer van 1981 kortstondig het shirt van AC Milan. Het werd geen succes. "Toen was hij zwaar geblesseerd aan zijn lies", vertelt Kieft. "Hij kon daar nog heel veel geld ophalen, dus hij is na zijn liesoperatie nog op het veld gaan staan. Hij kon helemaal niet lopen, werd ook helemaal afgemaakt in de pers daar. Ze hadden echt een hekel aan Cruijff in Italië."

Van der Gijp staat daar van te kijken en vraagt Kieft om meer uitleg. "Later als trainer vonden ze het ook een praatjesmaker, met zijn grote bek. Die Italianen zijn natuurlijk vooral van het verdedigen en winnen met 1-0." Dat sloot niet helemaal aan met de offensieve stijl die Cruijff aanhing. Toen de voetballegende als trainer van FC Barcelona het vervolgens moest opnemen tegen AC Milan in de Champions League-finale van 1994. "Ze hadden ook allemaal artikelen opgehangen, vlak voor de finale, AC Milan - Barcelona. Ze waren niet dol op hem." Tot overmaat van ramp verloor Cruijff met Barça die dag met 4-0.

Michel van Egmond snapt enigszins waar de afkeer tegen Cruijff in Italië vandaan komt, aangezien hij zijn hele leven een opvallende verschijning is geweest. "Hij is al van jonge leeftijd een controversieel figuur. Er zijn nog van die clubblaadjes van Ajax, waarin staat: 'Johan Cruijff wordt verzocht de bal ook een keer af te spelen, want voetbal is een teamsport'. Je moet de bal ook een keer aan een ander kindje geven. Controversieel is hij zijn hele leven gebleven."

