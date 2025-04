Bittere pil voor AZ: aanvoerder Jordy Clasie mist bekerfinale

De finale van de KNVB-Beker komt te vroeg voor , meldt ESPN. Een flinke tegenvaller voor AZ, dat alles in het werk had gesteld om de geblesseerde aanvoerder op tijd fit te krijgen voor de finale tegen Go Ahead Eagles van maandag.

Clasie raakte geblesseerd in het beladen duel met Ajax van 16 maart (2-2). Meteen na de constatering van de spierblessure, ging de focus op het halen van de bekerfinale. Afgelopen vrijdag gaf trainer Maarten Martens bij AZTV nog het volgende aan: “Jordy is er dit weekend nog niet bij, maar het verloopt wel volgens schema. We willen hem volgende week weer bij de groep brengen. Dat ziet er heel positief uit.”

Toch is Clasie er definitief niet bij maandag. Het gemis van de aanvoerder in de finale is een bittere pil voor AZ, dat de afgelopen weken bezig is aan een dramatische serie. Sinds de blessure van de middenvelder verzuimden de Alkmaarders te winnen van NEC Nijmegen (3-3) en RKC Waalwijk (2-2) en werd er verloren van Feyenoord (0-1) en Heracles Almelo (1-0).

De finale is de beste kans voor AZ om zich te plaatsen voor de Europa League, nu het in de afgelopen weken is afgezakt naar plek zes. Bekerwinst geeft recht op deelname aan de competitiefase van het toernooi, terwijl plek zes deelname aan de play-offs voor de voorronde van de Conference League zou betekenen. Naast Clasie kan aan AZ-zijde ook Alexandre Penetra niet meedoen aan de finale tegen de Eagles, wegens een schorsing.

