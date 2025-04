Spaanse media slaan alarm na wedstrijd FC Barcelona en vrezen voor bekerfinale

FC Barcelona boekte zaterdagavond een 0-1 overwinning op Leganés en deed daarmee goede zaken in de Spaanse titelstrijd, maar er was niet enkel goed nieuws voor de koploper. Hans-Dieter Flick moest in de slotfase van de eerste helft noodgedwongen ingrijpen nadat geblesseerd was geraakt aan zijn hamstring. Spaanse media vrezen dat de vleugelverdediger de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid, die voor 26 april op het programma staat, aan zich voorbij moet laten gaan.

Balde is dit seizoen een van de smaakmakers in het elftal van Flick. De Duitse trainer heeft een belangrijke rol gecreëerd voor de jonge vleugelverdediger (nog altijd pas 21 jaar). Doordat Raphinha veel naar binnentrekt, kan Balde naar hartenlust de linkerflank bestrijken. Dat doet hij dan ook veelvuldig en dat resulteert in een belangrijke bijdrage aan het aanvalsspel van FC Barcelona. Balde speelde zaterdagavond op bezoek bij Leganés zijn 43e wedstrijd van het seizoen. Hij was tot op heden goed voor één doelpunt en tien assists.

Op bezoek bij Leganés slaagde Balde er niet in om zijn stempel te drukken. Sterker nog: hij moest zich een paar minuten voor het einde van de eerste helft noodgedwongen laten vervangen. De linksback was in een duel geblesseerd geraakt aan zijn hamstring en meteen werd duidelijk dat hij de strijd moest staken. Dat is slecht nieuws voor FC Barcelona, dat een bomvol programma heeft. De Catalanen spelen dinsdagavond de return tegen Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League en vervolgen vier dagen later de titelstrijd met een thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo. Op dinsdag 22 april komt RCD Mallorca op bezoek in Barcelona en vier dagen later staat de bekerfinale tegen Real Madrid op het programma.

Spaanse media slaan alarm

Al die wedstrijden dreigt Balde aan zich voorbij te moeten laten gaan. “Balde alarm! Hamstringblessure brengt bekerfinale in gevaar”, zo kopt AS boven het artikel over de blessure van de vleugelverdediger. Volgens de nieuwssite waren de eerste onderzoeken in de kleedkamer ‘niet bepaald bemoedigend’. “Want volgens AS heeft hij mogelijk een ernstige hamstringblessure opgelopen, waardoor hij minstens drie weken uit de roulatie zou kunnen zijn”, zo klinkt het. Dat zou inderdaad betekenen dat hij het Champions League-duel met Borussia Dortmund, de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo en RCD Mallorca én de bekerkraker tegen Real Madrid moet missen.

Mundo Deportivo wil zo ver nog niet gaan en wacht eerst de testen af die zondag afgenomen zullen worden. De Catalaanse sportkrant spreekt uiteraard wel van ‘slecht nieuws’. “De eerste helft van de wedstrijd Leganés - Barça was nog niet eens voorbij toen Balde geblesseerd het veld moest verlaten. De linksback voelde spierklachten en stond niet op. Het was vanaf het begin duidelijk. De pijn was niet van zijn gezicht af te lezen, maar wel de berusting, wetend dat er iets niet klopte”, zo klinkt het. “Vandaag zal hij in Ciutat Esportiva verdere tests ondergaan, maar het vermoeden bestaat dat hij een hamstringblessure heeft die hem minstens twee of drie weken aan de kant zou kunnen houden, volgens de eerste berichten van Catalunya Radio. De volledige gevolgen en omvang van deze blessure moeten nog blijken op dit cruciale moment in het seizoen.”

Alejandro Balde was subbed off with an injury vs. Leganes. pic.twitter.com/XZZ5nRxsxR — ESPN FC (@ESPNFC) April 12, 2025

De vervanger van Balde

Mocht Balde inderdaad enkele weken niet inzetbaar zijn, dan is Gerard Martín zijn mogelijke vervanger. Martín verving Balde zaterdagavond al op bezoek bij Leganés en maakte een uitstekende indruk. Het was zijn verdedigende actie die het enige doelpunt van de avond inleidde. Martín is evenals Balde afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Barcelona. De 23-jarige verdediger, die ook centraal achterin uit de voeten kan, speelde dit seizoen vooralsnog 31 wedstrijden. Daarin was hij eenmaal trefzeker en bereidde hij drie doelpunten voor.

Overigens leek Balde het stadion zaterdagavond zonder al te veel problemen te verlaten, zo blijkt uit onderstaande video.

🚨📹 Alejandro Balde quitte le stade sans problème. Il ne boite pas. Il fait signe aux journalistes qu’il est OK. En espérant que ce soit une simple alerte mineure.



pic.twitter.com/gZ5Tg3JrdX — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) April 12, 2025

