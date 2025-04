Spelers van Feyenoord tonen een spandoek na overwinning op Fortuna Sittard

Spelers van Feyenoord betuigden Leo Beenhakker een laatste eer na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De spelers toonden een spandoek, dat door de fans was gemaakt, waarop de beeltenis van Beenhakker te zien was.

Na de 0-2 overwinning liepen de spelers naar het uitpubliek. Ze kregen het spandoek dat tijdens de wedstrijd werd getoond door de fans. Daarop stond: ‘”Don” Leo Beenhakker 1942 – 2025”. Beenhakker overleed donderdag op 82-jarige leeftijd.

Terwijl het spandoek werd getoond door de spelers, zongen de fans het You’ll Never Walk Alone. ESPN-analist Mario Been kreeg de vraag wat Beenhakker gezegd zou hebben na het duel met Fortuna. “In de bus, naar huis, snel weer vergeten dat het zo’n slechte wedstrijd was”, denkt Been.

Beenhakker, een geboren Rotterdammer, werkte in verscheidene functies bij Feyenoord. Hij was tussen 1976 en 1978 jeugdtrainer , tussen 1997 en 2000 hoofdtrainer, in 2007 interim-trainer en tussen 2009 en 2011 technisch directeur in De Kuip.

