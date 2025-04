Vermoedelijke opstelling Feyenoord: flinke opsteker voor Van Persie

Feyenoord neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen FC Groningen, voor een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Bij een zege klimmen de Rotterdammers over FC Utrecht heen naar de derde plaats en wordt het gat naar nummer twee PSV verkleind naar vijf punten. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Robin van Persie zijn elftal op een plek wijzigt ten opzichte van zondag, toen Go Ahead Eagles met 3-2 werd verslagen.

Afgelopen weekend moest Feyenoord het stellen zonder Ayase Ueda. De Japanner was voor de interlandbreak nog tweemaal trefzeker op bezoek bij FC Twente, maar raakte tijdens zijn internationale verplichtingen geblesseerd. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gaf Van Persie aan dat ook de wedstrijd tegen FC Groningen te vroeg zou komen voor de spits, maar daar kwam hij dinsdag op terug.

Ueda heeft namelijk groen licht gekregen van de medische staf van Feyenoord en kan zodoende aansluiten bij de wedstrijdselectie. Toch lijkt hij nog niet op een basisplaats te hoeven rekenen, zo denkt de krant. Ondanks een weinig overtuigend optreden van Julián Carranza tegen Go Ahead, is de verwachting dat de Argentijn toch in de basis mag starten.

In de achterhoede zal Van Persie waarschijnlijk wel een wijziging doorvoeren. Gernot Trauner heeft al langer moeite met het spelen van meerdere duels per week en zal naar verwachting worden gespaard voor het uitduel met AZ van komend weekend. Daardoor lonkt een basisplaats voor Thomas Beelen, die de Oostenrijker recent ook al verving toen hij absent was met een blessure.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Hwang, Moder, Milambo; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Vaessen; Rente, Ekdal, Blokzijl, Prins; Seuntjens, Resink, Schreuders, Kwakman; Valente, Van Bergen.

