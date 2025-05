'14 gewonden bij auto-incident Espanyol - Barcelona, bestuurder kreeg paniekaanval'

Bij het incident voorafgaand aan de ontmoeting tussen Espanyol en FC Barcelona donderdagavond zijn veertien mensen gewond geraakt. Dat melden Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo, na de aanrijding voor het stadion van Espanyol althans. Volgens een commissaris van de Catalaanse politie heeft de autobestuurder - een vrouw - negatief getest op alcohol en drugs. Er zou sprake zijn geweest van een paniekaanval achter het stuur.

Duels tussen Espanyol en FC Barcelona zijn altijd beladen. Vooral de achterban van Espanyol moet helemaal niets hebben van de grootmacht, die donderdagavond ook nog eens kampioen kon worden op het veld van de Catalaanse rivaal. Twee seizoenen geleden kroonde FC Barcelona zich op bezoek bij Espanyol ook al tot kampioen van Spanje. De selectie van toenmalig trainer Xavi Hernández vierde destijds na het laatste fluitsignaal feest in de middencirkel, maar dat werd niet gepikt door een deel van de achterban van Espanyol. Supporters van de thuisclub betraden het veld en de spelers van FC Barcelona moesten rennen voor hun leven.

Paniek in het stadion én bij bestuurder

De veiligheidsdiensten stonden om die reden al op scherp voor de ontmoeting van donderdagavond. Ditmaal ging het echter niet bínnen, maar buiten het stadion mis. In de achtste minuut van de wedstrijd was zichtbaar dat achter het doel van Espanyol de paniek toesloeg. Supporters van de thuisploeg trokken de aandacht van scheidsrechter César Soto Grado en riepen hem op de wedstrijd stil te leggen. Soto Grado riep de spelers van beide teams vervolgens bij elkaar. De arbiter sprintte vervolgens naar de zijlijn om overleg te hebben met de aanwezige politie in het stadion. De wedstrijd werd na een korte onderbreking hervat.

Op sociale media werd echter meteen duidelijk waarom de paniek toesloeg op de tribunes en waar het overleg tussen Soto Grado en de politie over ging. Net buiten het stadion vond, terwijl de wedstrijd bezig was, een vreselijk incident plaats, waarbij een witte auto in de drukte inreed op de menigte bij het stadion. Het was in eerste instantie onduidelijk hoe dit kon gebeuren, maar vrijdagmorgen is er meer bekend over geworden. “De commissaris van de Mossos d’Esquadra (Catalaanse politie) en hoofd van de Metropolitan Police Region South, Eduard Sallent, legde uit dat er veertien mensen zijn aangereden nabij het RCDE-stadion, wat hij omschreef als ‘ongeluk’, en dat de aanrijding werd uitgevoerd door een bestuurder die negatief testte op drugs en alcohol”, zo schrijft Mundo Deportivo.

🇪🇸😫 A car ran over Espanyol fans before derby Espanyol-Barcelona today, after it was attacked 🔞 pic.twitter.com/asDHRPb6R5 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 15, 2025

‘Espanyol-supporters scholden richting bestuurder en sloegen ramen kapot’

Sallent legt uit: “Een bestuurder van een voertuig op een openbare weg werd omsingeld door fans die op weg waren naar het stadion en, om een nog onbekende reden, versnelde ze vervolgens om te vertrekken.” De commissaris voegde eraan toe dat de auto in eerste instantie ‘niet met een te hoge snelheid reed’, maar ‘werd gestopt, probeerde weg te rijden en tijdens het wegrijden de mensen raakte die voor het voertuig stonden’. Toni Castejón, een woordvoerder van de Catalaanse politie, verklaarde in het programma El Partidazo van Cope dat de vrouw die achter het stuur zat, een ‘paniekaanval’ kreeg en daardoor de controle over haar auto verloor. “Ondanks de tussenkomst van de Mobiele Brigade van de Mossos d’Equadra, die probeerde de menige te scheiden en het voertuig te beschermen, gaf de bestuurder plotseling gas”, zo klinkt het.

Volgens Castejón wilde de vrouw door een gebied rijden waar veel supporters van Espanyol aanwezig waren. “Ze begonnen haar uit te schelden, gooiden van alles naar haar, sloegen de ramen kapot… En wat er met de dame gebeurde, was dat ze een paniekaanval kreeg. Hoewel de agenten de auto al aan het beschermen waren, reed ze weg, en met de gruwelijke beelden die we zagen tot gevolg… Het had veel erger kunnen aflopen”, aldus de woordvoerder, die bevestigde dat de bestuurder is gearresteerd en in afwachting is van gerechtelijk onderzoek.

Volgens de lokale autoriteiten zijn vier van de veertien mensen die gewond zijn geraakt naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niemand in ernstige toestand.

Play was momentarily stopped during Barcelona vs. Espanyol due to an incident outside the stadium involving a car hitting a number of supporters.



The broadcast team shared that some of the supporters were transported to the hospital in ambulances, but none of the injured are… pic.twitter.com/NjBQBZIu8t — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2025

