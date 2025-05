Farioli krijgt veeg uit de pan in Turkije

Francesco Farioli heeft stevige kritiek gekregen vanuit Turkije. Sergen Yalçın, voormalig trainer van onder andere Besiktas, stelt dat de Italiaan gefaald heeft door het kampioenschap met Ajax te verspelen. Yalçın geeft aan gelijk te hebben gekregen over de vertrekkende Ajax-trainer.

Maandagochtend werd bekend dat Farioli afscheid neemt van Ajax. Officieel vanwege ‘een verschil in inzicht over de manier waarop club en trainer willen werken en opereren om hun doelen te bereiken’. De trainer zal zich het einde van het seizoen toch anders voorgesteld hebben, nu PSV er zondag met de titel vandoor ging, gezien Ajax vijf weken geleden nog negen punten bovenaan stond.

Vanuit Turkije komt er een kritisch geluid in de richting op van de Italiaanse trainer. Op het Turkse Ekol TV verschijnt trainer Yalçın, die bekendstaat om zijn ‘kleurrijke commentaren’. De Turk beweert gelijk te hebben gekregen over Farioli: “Ik zei dat het een toevalstreffer was, die keeperstrainer. Kijk het resultaat. Je kunt met Ajax de titel niet weggeven als je negen punten voorstaat."

Farioli begon zijn carrière als hoofdtrainer in Turkije, bij Fatih Karagümrük in maart 2021. Daar bleef hij niet lang, want in december maakte hij de overstap naar Alanyaspor, waar hij eerder assistent-trainer was. In Alanya wist Farioli met een vijfde plaats in 2022 een dusdanige indruk te maken, dat hij in de zomer van 2023 bij OGC Nice aan de slag ging. Yalçın was van november 2018 tot juni 2019 ook trainer van Alanyaspor, maar beleefde een minder succesvolle periode.

Sergen Yalçın: Ajax’ın antrenörü Farioli, 5 hafta kala 9 puan öndeyken şampiyonluğu verdi. O kaleci antrenörü hocam, tesadüfi gider olarak demiştim. Bak, sonuç... 9 puan öndeyken Ajax’la şampiyonluğu veremezsin. pic.twitter.com/qqo65VzMPo — Reform Haber (@reformhabercom) May 19, 2025

