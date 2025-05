Perez tipt Ajax Farioli-opvolger: 'Lijkt me heel interessant'

Na het aangekondigde vertrek van Francesco Farioli bij Ajax rijst de vraag wie de opvolger van de Italiaan moet worden. Verschillende Nederlandse trainers worden genoemd, maar Kenneth Perez spreekt tijdens ESPN-programma Voetbalpraat zijn voorkeur uit voor de Noorse Kjetil Knutsen.

“Die van Bodø/Glimt vind ik zo’n interessante trainer”, begint Perez tijdens de discussie over de opvolging van Farioli. “Hij moet toch echt gewoon een goede trainer zijn. Als je jaar in, jaar uit zo’n kleine club, waar elk jaar de beste spelers weggaan, in Noord-Noorwegen…”

Knutsen stond in de zomer van 2023 nog nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat bevestigde het contact met de Noorse succescoach. “Dat lijkt me wel echt een interessante”, gaat Perez verder. “Als je hen ziet voetballen, is het altijd wel aantrekkelijk. Rome weggetikt, 6-1.”

Sjoerd Mossou plaatst een kanttekening: “Dan haal je eigenlijk een Noorse variant op Farioli, hè?” Perez gaat ertegenin: “Ik vind wel dat ze aanvallend voetbal spelen.” “Dat snap ik”, antwoordt Mossou. “Maar je haalt wel een trainer uit een andere voetbalcultuur naar Ajax. En dat kan superinteressant zijn, maar het lijkt mij logischer dat als je net Farioli gehad hebt, dat je teruggaat naar de basis.”

