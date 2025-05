Voormalig Ajacied lovend over duo Heitinga-Keizer: ‘Staan voor het echte Ajax-spel’

John Heitinga en Marcelo Keizer worden nadrukkelijk in verband gebracht met de opvolging van de bij Ajax vertrokken hoofdtrainer Francesco Farioli. Het eventueel aanstellen van de twee oud-trainers van de club valt niet bij alle supporters in goede aarde, maar oud-speler ziet het wel zitten, zo vertelt hij in gesprek met ESPN.

Woensdagochtend meldde De Telegraaf dat Ajax zowel Heitinga als Keizer wil binnenhalen, om de heren als duo aan het hoofd van de staf aan te stellen. "Het tweetal ligt op pole position, zou openstaan voor een terugkeer en krijgt – als beide partijen tot een akkoord komen – een kans op eerherstel. Hoewel het een duobaan wordt, zou Heitinga als boegbeeld gaan fungeren", schreef Ajax-watcher Mike Verweij.

Salah-Eddine trainde lange tijd onder het aanstaande ‘boegbeeld’ en wordt door ESPN gevraagd naar zijn ervaringen: “Ik heb alleen maar goede woorden over voor John. Ik zat bij hem in de Onder 17 en Onder 19 van Ajax. Hij begrijpt spelers goed, spreekt de taal van de kleedkamer. Hij weet hoe het eraan toegaat, spelers voelden zich daarom veilig om zichzelf te zijn. Zo haalde hij het beste uit ons, daardoor liet hij ons goed voetballen. Een persoon zoals John is, kom je niet zoveel tegen in de voetballerij. Zijn innerlijk is goed, maar ook op tactisch gebied blonk hij uit. Hij houdt van voetballend opbouwen én hij kan zich aanpassen aan de tegenstander.”

De huidige linksback van AS Roma heeft hoge verwachtingen van het duo: "Beiden staan voor het echte Ajax-spel. Ik denk dat de mensen wel weer zin hebben om dat te zien. Ik ook ja. Ik hoop dat ze Ajax kunnen brengen naar waar Ajax hoort: het maximale. De laatste vier in de Champions League bijvoorbeeld, zoals in 2019. Daar hoort Ajax te staan”, zo klinkt het.

