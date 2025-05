'Ajax wil buitenspeler van 17 miljoen euro'

Ajax is geïnteresseerd in het binnenhalen van , meldt het Franse Teamfootball. De rechter vleugelspeler van Stade Rennais zou trainer Francesco Farioli in het bijzonder aanspreken. Ajax zou een fors bedrag moeten bieden om kans te maken op de komst van Blas.

Blas is een ervaren speler, met bijna driehonderd wedstrijden in de Franse Ligue 1 op zijn naam. De 27-jarige speler begon zijn carrière bij Guingamp en speelde later voor FC Nantes. Inmiddels is de rechtsbuiten een vaste waarde voor Stade Rennais, waar hij dit seizoen zes keer scoorde en negen assists gaf.

De Franse rechtsbuiten wordt door Teamfootball omschreven als leider en zou perfect passen in het systeem van Farioli. Bovendien zitten beide heren bij dezelfde makelaar, dus dat zou de overstap gemakkelijker maken. Mocht Ajax Blas, wiens contract in 2027 afloopt, willen binnenhalen, dan zal het diep in de buidel moeten tasten. Rennes zou bereid zijn om onderhandelingen te openen bij een bedrag tussen de veertien en zeventien miljoen euro.

Momenteel beschikt Ajax over meerdere rechtsbuitens in het eerste elftal, namelijk Bertrand Traoré, Steven Berghuis en Christian Rasmussen. Het contract van de eerstgenoemde loopt over een jaar af en de contracten van de andere twee buitenspelers verlopen in de zomer van 2027.

