Amsterdamse Feyenoorder Read legt uit waarom hij niet voor Ajax speelt: 'Ze vonden me wel goed, maar...'

De in Amsterdam geboren legt uit hoe het kan dat hij niet bij Ajax, maar bij aartsrivaal Feyenoord zijn grote doorbraak in het betaald voetbal beleeft. De achttienjarige rechtsback zegt in de podcast Matchday van hiphopformatie Broederliefde dat hij wel degelijk bekeken is door de club uit zijn geboortestad, maar dat er nooit sprake is geweest van concrete belangstelling.

Read voetbalde in de jeugdopleiding van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia, waar ook latere topvoetballers als Ryan Gravenberch, Kenny Tete, Joshua Brenet, Ryan Donk en Luciano Narsingh en in nóg vroegere tijden ook Barry Hulshoff en Stanley Menzo ooit hun kunsten vertoonden. Read werd in 2017 echter opgepikt door FC Volendam en zou daar uiteindelijk zes seizoenen blijven. Daarna hapte Feyenoord toe en verkaste de rechtsback transfervrij naar Rotterdam-Zuid. Read brak dit seizoen vervolgens door in het eerste elftal en wordt inmiddels al genoemd als (toekomstig) speler van het Nederlands elftal én in verband gebracht met grote clubs als FC Barcelona.

"Het komt niet vaak voor", beaamt Read als hij wordt geconfronteerd met het feit dat hij als Amsterdammer bij Feyenoord speelt. "Ik kom uit de Bijlmer. Ik ben geboren in Bos en Lommer, maar ik woon nog steeds in de Bijlmer", legt Read uit, die vervolgens vertelt dat hij als kind niet echt een favoriete club had. "Ik keek heel soms naar voetbal. Alleen soms naar Champions League-finales." Hoe hij zijn vrije tijd dan invulde? "Voor de rest Playstation en slapen", vertelt de Feyenoorder. Vervolgens krijgt Read de vraag of hij ooit in beeld is geweest bij Ajax. Dat blijkt enigszins het geval: "Ja, ze kwamen wel gewoon kijken. Ze vonden me wel 'gewoon' goed. Maar we hebben geen echte gesprekken gehad", aldus Read.

Read is één van de vier rechtsbacks die is genomineerd voor het FCUpdate Team van het Jaar. In dit artikel lees je hoe jij je stem kunt uitbrengen op de Feyenoorder - of een van de andere drie kanshebbers natuurlijk.

