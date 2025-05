FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij dit seizoen de beste spits van de Eredivisie?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons met een stem op onze Instagram-pagina mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste spits van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Dylan Vente (PEC Zwolle)

Wedstrijden: 30 | Doelpunten: 13 | Assists: -

PEC Zwolle raakte afgelopen zomer clubtopscorer Lennart Thy kwijt. De Duitser, die in 2023/24 goed was voor dertien competitietreffers, ging zijn geluk beproeven in Singapore en stelde de club voor de opgave om een nieuwe targetman binnen te halen. Dat lukte uitstekend: de Blauwvingers pikten Dylan Vente op huurbasis op in Schotland, waar hij onder contract staat bij Hibernian FC. De inmiddels 26-jarige spits, opgeleid bij Feyenoord en tegenwoordig international van Suriname, raakte vooral na de winterstop helemaal op stoom en evenaarde uiteindelijk het doelpuntenaantal van zijn voorganger Thy. PEC streed dan ook tot op de slotdag mee om een plek in de play-offs om Europees voetbal, die uiteindelijk aan de neus van de club voorbijging.

Troy Parrott (AZ)

Wedstrijden: 28 | Doelpunten: 14 | Assist: 2

Hoewel hij vorig seizoen als huurling van Tottenham Hotspur met Excelsior degradeerde, wist Troy Parrott zijn naam als Eredivisiewaardige spits wel te vestigen. AZ erkende zijn potentieel en haalde de 23-jarige international van Ierland voor zo'n vier miljoen euro naar Alkmaar, als opvolger voor de aan Benfica verkochte clubtopscorer Vangelis Pavlidis. Het was vervolgens even wachten totdat Parrott zijn eerste competitietreffer erin prikte, maar de bekende ketchupfles-theorie ging ook in zijn geval op. In het thuisduel met sc Heerenveen, dat met 9-1 op de broek kreeg in het AFAS Stadion, maakte Parrott er gelijk vier. Zonder de goals van de Ier had AZ, dat de competitie afsloot als nummer vijf van de ranglijst, acht punten minder gehad dan het eindtotaal van 57.

Luuk de Jong (PSV)

Wedstrijden: 31 | Doelpunten: 14 | Assists: 8

Het was de bedoeling dat Luuk de Jong (34) het dit jaar nóg wat rustiger aan kon gaan doen bij PSV. Concurrent Ricardo Pepi klopte vorig seizoen al regelmatig aan de poort en begon ook deze jaargang sterk, waardoor routinier De Jong gedurende de drukke Europese weken zijn broodnodige rustmomenten kon pakken. Vlak voor het sluiten van de winterse transferperiode raakte Pepi echter geblesseerd, tot overmaat van ramp viel ook zijn in allerijl opgetrommelde vervanger Lucas Pérez vlak na zijn komst weg met een tuberculose-besmetting. De Jong moest daardoor vol aan de bak en kweet zich uitstekend van zijn taak. Met zijn leiderschap, zijn doelpunten én zijn talrijke assists had de spits een belangrijk aandeel in het bizarre seizoen van PSV, dat na een enorme inzinking tóch weer werd afgesloten met een ritje op de platte kar door Eindhoven.

Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles)

Wedstrijden: 34 | Doelpunten: 8 | Assists: 6

Go Ahead Eagles beleefde een topseizoen. Met bij tijd en wijle uitstekend voetbal eindigde de ploeg van trainer Paul Simonis knap als zevende in de Eredivisie, bovendien werd een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League afgedwongen met het winnen van de KNVB Beker. Victor Edvardsen speelde het hele seizoen een belangrijke rol in het elftal van Simonis. De 29-jarige Zweed ging voorop in de strijd en pikte bovendien zijn goals en assist mee. Of hij het Europese avontuur van d Eagles daadwerkelijk mee gaat maken is overigens nog maar de vraag: RTV Oost wist eerder deze maand te melden dat Edvardsen zich in de kijker heeft gespeeld bij Besiktas, de nummer vier van de Turkse Süper Lig.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze vier spitsen was volgens jou de uitblinker van het seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!

