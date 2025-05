Feyenoord heeft met nieuwe keeper volgende zomeraanwinst binnen

blijft langer bij Feyenoord. De Belgisch-Ierse doelman werd sinds januari gehuurd van FC Dordrecht en inmiddels heeft Feyenoord de optie tot koop gelicht, zo meldt de club op de website.

De nu 28-jarige Bossin speelde in de jeugd van RSC Anderlecht, maar maakte er nooit zijn debuut. Via Nottingham Forest en het Ierse Cork City belandde de keeper in 2021 bij FC Dordrecht. Twee jaar geleden verkochten de Schapenkoppen Bossin aan KV Oostende, om hem een jaar later weer transfervrij over te nemen. Sinds januari is hij de vierde keeper van Feyenoord, na Justin Bijlow, Timon Wellenreuther en Plamen Andreev. Bossin speelde nog geen offciële minuut voor Feyenoord 1.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Hancko persoonlijk rond met Al-Nassr, dat zich met megabod in De Kuip gaat melden’

Op de clubwebsite vertelt Bossin: “Sinds ik in januari bij Feyenoord gekomen ben, heb ik elke dag genoten van en mogen leren in een fantastische omgeving met spelers en staf van een heel hoog niveau.”

Bossin tekent een contract tot medio 2027 in Rotterdam. “Ik ben heel blij en trots dat de club twee jaar met mij verder wil, en zie het als een beloning en een groot compliment voor het harde werk dat ik heb verzet de afgelopen maanden. Ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen”, aldus de nieuwe aanwinst.

🧤 Liam Bossin ➠ 𝟐𝟎𝟐𝟕 📝 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 30, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord titelkandidaat in 2025/26? 'We kunnen gat met PSV en Ajax dichten' 🔗

👉 Beste Eredivisie-speler voetbalt volgens Theo Janssen in Rotterdam 🔗

👉 Perisic bedankt Feyenoord na kampioenschap met PSV 🔗

👉 Te Kloese bevestigt formele toenadering: ‘Maar nog geen bod gedaan’ 🔗

👉 ‘Feyenoord wil landskampioen terughalen naar De Kuip, concurrentie van Lazio’ 🔗