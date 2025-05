Ancelotti kiest voor Eredivisiespeler in eerste voorselectie als Braziliaanse bondscoach

Carlo Ancelotti heeft Igo Paixão opgenomen in zijn eerste voorselectie als bondscoach van Brazilië, dat melden Braziliaanse media. Paixão is een van de liefst vijftig namen die op de lijst van Ancelotti staan, al is deze niet officieel bekendgemaakt.

Ancelotti werd precies een week geleden officieel aangekondigd als nieuwe bondscoach van Brazilië. Op 26 mei, de dag na de laatste wedstrijden in LaLiga, gaat de Italiaanse trainer Real Madrid officieel verlaten.

Op 6 en 11 juni vinden de wedstrijden van Brazilië plaats in de komende interlandperiode. Ancelotti debuteert in de wedstrijd uit tegen Ecuador en voor het duel erna komt Paraguay op bezoek in Brazilië. De wedstrijden zijn belangrijk in de strijd om kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Het is mogelijk dat ook Paixão aanwezig zal zijn bij deze wedstrijden, al speelde de linksbuiten van Feyenoord nog nooit een wedstrijd voor de gele kanaries. Afgelopen keer zat Paixão ook bij de voorselectie, maar haalde hij de definitieve selectie nog niet.

