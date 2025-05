De Kuip zingt plots een speler van de tegenstander toe

Supporters van Feyenoord vermaakten zich woensdag tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. In de eerste helft zongen ze zelfs een speler van de tegenstander toe.

Al vroeg in de wedstrijd raakte Oskar Zawada geblesseerd, waardoor Michiel Kramer zich warmliep. Lachend hoorde hij dat hij werd toegezongen door de aanwezige fans van Feyenoord. Toen Kramer daadwerkelijk binnen de lijnen werd gebracht door trainer Henk Fraser, deden de fans dat nog eens dunnetjes over.

Kramer maakte in de vijftiende minuut zijn opwachting. De spits van RKC is populair in De Kuip. Dat komt door vooral zijn verleden bij Feyenoord - tussen 2015 en 2018 speelde hij 71 officiële wedstrijden voor de club. Ook daarna maakte hij in mediaoptredens, bijvoorbeeld bij Rijnmond of Studio Voetbal, geen geheim van zijn voorliefde voor Feyenoord.

