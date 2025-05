Feyenoord ziet gewaardeerde kracht naar Duitsland vetrekken

Koen Stam verruilt Feyenoord aan het einde van het seizoen voor het Duitse VfL Wolfsburg, zo maken de Rotterdammers woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Stam was sinds 2020 werkzaam bij Feyenoord, de afgelopen jaren als directeur methodiek en transitiecoach binnen de jeugdopleiding.

Stam is sinds de zomer van 2020 actief bij Feyenoord. Hij kwam over van AZ, waar hij werkzaam was als trainer van de beloftenploeg. Hij begon bij Feyenoord als assistent-coach van de Onder 21 en was in februari 2021 ook even assistent bij de hoofdmacht, voordat hij in zijn huidige functie terechtkwam. Daarin hield hij zich bezig met het implementeren en doorontwikkelen van de voetbalvisie binnen de Feyenoord Academy, daarnaast was Stam als Transitiecoach verantwoordelijk voor de begeleiding van talentvolle spelers richting het eerste elftal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Romano bevestigt Feyenoord-transfer: jongeling vertrekt naar Premier League

Begin april wist transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews te melden dat Wolfsburg zich bij Feyenoord had gemeld om Stam naar Duitsland te halen. Inmiddels is de overstap van helemaal in kannen en kruiken. Feyenoord meldt dat Stam in Wolfsburg 'een vergelijkbare positie' zal gaan bekleden. "‘Ik ben Feyenoord dankbaar voor de afgelopen vijf jaar", laat Stam zelf weten. "Bij Feyenoord heb ik de kans gekregen om samen te werken met zeer kundige collega’s en veelbelovende topvoetballers. Ik koester de vele hoogtepunten die ik hier heb mogen beleven en wens iedereen binnen deze mooie club veel succes toe."

Feyenoord heeft opvolger Stam al in huis

Feyenoord lijkt de opvolger van Stam inmiddels al in huis te hebben. De in Georgië geboren Belg Zurab Amirian is per 1 april werkzaam als hoofd coaching en methodologie middenbouw binnen de jeugdopleiding van de Rotterdammers. Amirian werkte eerder bij Rangers FC en OH Leuven. Bij die laatste club werkte hij al samen met Feyenoords hoofd jeugdopleiding Zeb Jacobs.

Koen Stam verruilt Feyenoord na dit seizoen voor VfL Wolfsburg:



‘Ik koester de vele hoogtepunten die ik hier heb mogen beleven en wens iedereen binnen deze mooie club veel succes toe’#FeyenoordAcademy — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 28, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord 'zit te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...' 🔗

👉 Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top? 🔗

👉 Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’ 🔗

👉 'Groningen veegt openingsbod Feyenoord op Valente van tafel' 🔗