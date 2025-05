Heel ander geluid over Weghorst en Ajax: 'Af en toe moet je je ongelijk toegeven'

Marciano Vink wijst aan als beste Eredivisie-aankoop van het seizoen. De boomlange spits van Ajax baart geregeld opzien met opvallende acties op en rond het veld, maar Weghorst heeft de verwachtingen van Vink ruimschoots overtroffen: "Kun je je Ajax zonder hem voorstellen, dit seizoen? Het was, denk ik, best wel een crime geweest om naar een heleboel wedstrijden te kijken."

In Dit was het Weekend op ESPN vraagt presentator Milan van Dongen aan tafelgasten Vink en Kenneth Perez wie in hun ogen de beste aankoop van het seizoen is geweest. Perez noemt Feyenoord-middenvelder In-beom Hwang, al had hij eigenlijk Ivan Perisic van PSV willen zeggen, maar omdat hij die al tot beste speler van de competitie verkoos wil de Deen switchen. Vervolgens komt Vink aan de beurt: "Ik ga voor Weghorst", zegt de oud-middenvelder.

LEES OOK: 'Farioli en Kroes lijnrecht tegenover elkaar over Dusan Tadic'

"Af en toe moet je weleens je ongelijk toegeven", legt Vink uit. "Aan het begin van het seizoen vond ik het een soort brainfart in mijn hoofd dat Weghorst naar Ajax zou gaan. De combinatie vond ik niet bij elkaar passen. Maar als je ziet wat hij Ajax dit seizoen gebracht heeft, ondanks dat hij niet altijd basisspeler was. Wat hij Ajax aan extra energie gegeven heeft, aan doelpunten en aan punten. Ajax had denk ik zonder Weghorst niet zo hoog gestaan als ze nu staan. En we hebben vaak genoeg wedstrijden gezien van Ajax waarin het spel niet om aan te zien was of dat ze er niet doorheen kwamen. Dan kwam hij er rond de zestigste of zeventigste minuut in en dan gebeurde er iets, of het nou Groningen was of Sparta in de laatste minuten. Binnen de minuten die hij kreeg heeft hij zo'n impact gehad op een vaak moeilijk voetballend team", looft Vink de bijdrage van Weghorst.

LEES OOK: Bizar: Weghorst kijkt in camera en komt met ontzettend nare reactie

Ajax-trainer Francesco Farioli koos, mits fit, voornamelijk voor Brian Brobbey als eerste keus in de spits. De 23-jarige Oranje-international maakte desondanks een moeizaam seizoen door en kwam in de competitie maar vier keer tot scoren in dertig wedstrijden, waarvan 22 als basisspeler. Weghorst stond in de Eredivisie slechts negen keer aan de aftrap en kwam vijftien keer als invaller binnen de lijnen. Daarin was hij een stuk productiever dan zijn concurrent: Weghorst tilde zijn seizoenstotaal in het afsluitende competitieduel met FC Twente naar tien doelpunten eindigt zijn debuutjaar in Amsterdam zo als clubtopscorer (in de Eredivisie), met één treffer meer dan Kenneth Taylor.

Perez: 'Als Ajax voor dat geld een betere kan vinden, dan zou ik dat heel knap vinden'

Van Dongen vraagt vervolgens aan Vink en Perez of zij vinden dat Weghorst volgend seizoen de eerste spits van Ajax zou moeten worden. "Die gaat toch nooit van zijn leven nog een seizoen accepteren dat hij tweede spits is?", stelt Perez een wedervraag. Vink vindt het 'lastig' om Weghorst, ondanks het feit dat hij hem als beste aankoop van de competitie aanwijst, de status van eerste spits toe te wijzen. "Ik bedoel alleen maar te zeggen, met de impact die hij heeft gehad... Kun je je Ajax zonder hem voorstellen, dit seizoen? Het was, denk ik, best wel een crime geweest om naar een heleboel wedstrijden te kijken. Maar of hij volgend jaar moet starten? Dat was het ook niet", uit Vink zijn bedenkingen. Perez krijgt het laatste woord: "Weghorst is A-international. Als Ajax een betere zou kunnen vinden voor het geld dat ze hebben, dan zou ik dat heel knap vinden, als eerste spits."

