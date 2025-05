Heerenveen klopt teruggekeerde Van Persie en gaat de play-offs in

SC Heerenveen heeft zich gekwalificeerd voor de play-offs om Europees voetbal dankzij een 2-0 zege op Feyenoord. De Friezen eindigen op de negende plek in de Eredivisie. Het was een bijzondere wedstrijd voor Robin van Persie, die terugkeerde in het stadion van de club die hij midden in het seizoen inruilde voor Feyenoord.

Van Persie gunde doelman Plamen Andreev zijn debuut als keeper bij Feyenoord. Al na vier minuten incasseerde de Bulgaar zijn eerste doelpunt: landgenoot Hristiyan Petrov kopte een indraaiende corner van Levi Smans binnen. Niet veel later sloeg de schrik toe: doelman Andries Noppert werd per brancard van het veld gedragen. Na een ongelukkige botsing met zijn eigen ploeggenoot Petrov liep Noppert een nare blessure op. Mickey van der Hart was zijn vervanger.

De wedstrijd lag door het incident rond Noppert circa vijf minuten stil. Even na de onderbreking kwam Feyenoord goed weg toen spits Milos Lukovic een enorme kans miste: zijn inzet werd door Dávid Hancko van de lijn gehaald. Vervolgens werd de wedstrijd opnieuw gestaakt, ditmaal voor langere door, doordat twee supporters onwel werden op de tribune. Thuissupporters gooiden bekertjes op het veld om de aandacht te vestigen op de medische noodsituatie.

Na de onderbreking kwam Heerenveen op 2-0. Lokovic benutte een penalty, die hij zelf had verkregen na een overtreding van Gernot Trauner op hem. In de slotfase van de eerste helft werd een treffer van Lukovic afgekeurd vanwege buitenspel, maar duidelijk was dat Feyenoord het moeilijk had. Dat was ook na de pauze het geval. Lukovic liet oog in oog met Andreev na om de 3-0 binnen te werken. In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord.

