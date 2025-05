'Slot denkt aan oude Feyenoord-bekenden in zoektocht naar opvolger Heitinga'

In de zoektocht naar een vervanger van John Heitinga in de technische staf van Liverpool, is trainer Arne Slot volgens Engelse media bij drie bekende namen uitgekomen, die alle drie een duidelijke link met zijn vorige club Feyenoord hebben: Marino Pusic, Etiënne Reijnen én Dirk Kuijt.

Slot nam na zijn overstap van Feyenoord naar Liverpool zijn assistent Sipke Hulshoff en performance coach Ruben Peeters mee uit De Kuip. Heitinga kwam over van West Ham United om de staf te completeren, maar laat Anfield na één seizoen alweer achter zich. De assistent keert als hoofdtrainer terug bij Ajax, de club die hij twee jaar geleden ook al op interim-basis onder zijn hoede had. Heitinga heeft voor twee seizoenen getekend en zal worden geassisteerd door Marcel Keizer, zo maakten de Amsterdammers zaterdag bekend via de officiële kanalen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Slot geeft eerlijke mening over Heitinga en Ajax: 'Als John slim is...'

In de zoektocht naar een opvolger circuleren volgens het lokale Liverpool Echo drie namen: Marino Pusic, Etiënne Reijnen én Dirk Kuijt. Pusic fungeerde bij AZ én bij Feyenoord al als assistent van Slot, maar vertrok in 2023 naar de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. Vorige week maakte de club bekend dat de 53-jarige trainer vertrekt. Oud-voetballer Reijnen (38) maakte in november 2023 de overstap van SC Cambuur (waar hij technisch directeur was) naar Feyenoord, waar hij het gat dat Pusic met zijn vertrek naar Shakhtar achterliet in de staf opvulde. Reijnen stond afgelopen zomer ook al op de nominatie om met Slot mee naar Engeland te vertrekken, maar omdat zijn werkvergunning niet rondkwam bleef hij aan in Rotterdam-Zuid.

LEES OOK: Slot gekraakt: ‘Vermakelijk dat hij zich daarom bekommert’

Kuijt ligt nog een seizoen vast bij het Belgische Beerschot, dat hij in zijn debuutjaar naar het hoogste niveau leidde maar waarmee hij dit jaar net zo hard weer degradeerde - waarna hij al openlijk speculeerde over een vroegtijdig afscheid. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool werd eerder deze week al door andere Engelse media gelinkt aan de vacante positie in de Liverpool-staf nu Heitinga zijn biezen pakt. In Nederland wist het Algemeen Dagblad overigens al te melden dat ook vertrekkend NEC-trainer Rogier Meijer kandidaat zou zijn op Anfield.

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Frimpong naar Liverpool: 'Feyenoord-spelers vertelden me...' 🔗

👉 ‘Eredivisie-trainer genoemd als nieuwe assistent Slot’ 🔗

👉 Real Madrid betaalt forse transfersom om Alexander-Arnold iets eerder te strikken 🔗

👉 Slot gekraakt: ‘Vermakelijk dat hij zich daarom bekommert’ 🔗

👉 'Gakpo zou Liverpool-vertrek slechts voor drie clubs willen overwegen' 🔗