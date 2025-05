Politie start onderzoek na gevechten Telstar – Den Bosch

De politie is een onderzoek begonnen naar de massale ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd tussen Telstar en FC Den Bosch in de halve finale van de play-offs om promotie/degradatie, meldt de NOS. Vooralsnog is er nog niemand aangehouden.

Vrijdagavond liep het compleet uit de hand nadat Telstar zich ten koste van Den Bosch voor de finale van de play-offs had geplaatst. Op beelden van ESPN was te zien hoe meerdere supporters elkaar te lijf gingen en er rake klappen werden uitgedeeld. Supporters van Den Bosch sprongen over de hekken van het uitvak toen Telstar-fans feestvierden op het veld, waarna het misging. De Mobiele Eenheid kwam met honden het veld op om de veldslag te beëindigen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nijhuis neemt zeer opmerkelijk besluit na 108 minuten en 0 seconden: 'Grote Bas-show'

Inmiddels is de politie een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden, zo meldt de NOS. Naar eigen zeggen beschikt de politie over camerabeelden van het incident en wordt er momenteel aan gewerkt om de betrokkenen op te sporen. Op dit moment is er nog niemand aangehouden.

LEES OOK: FC Den Bosch reageert op rellen bij Telstar: 'Dit gaat gevolgen hebben'

Het opsporen van alle verdachten gaat nog een ingewikkelde klus worden voor de politie. Een groot deel van de mensen op het veld had namelijk een capuchon of andere gezichtsbedekking op, waardoor ze niet of nauwelijks herkenbaar in beeld zijn gekomen. De politie roept getuigen daarom op zich te melden. Eenzelfde oproep wordt ook gedaan aan alle betrokkenen bij de ongeregeldheden.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗